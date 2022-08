TROJAC IZ SNOVA / Dečko i cura zamolili svoju djevojku da im bude djeveruša, a inače zajedno dijele postelju: 'Uspio sam riješiti ljubomoru'

Poliamorni par želio je da njihova djevojka ima veliku ulogu u njihovoj svadbenoj ceremoniji, pa su je zamolili da bude djeveruša, piše Daily Star. Tyler (29) i Angel (26) željeli su da njihova partnerica Sam (23) bude uz njih dok hodaju do oltara. No, njihova odluka da otvoreno govore o svojoj vezi prije vjenčanja nije se svima svidjela. Trojka kaže da je jedan od članova njihove obitelji odbio prisustvovati njihovom velikom danu iako je trebao biti djever. No, nisu dopustili da ih to omete i njihovo je vjenčanje na kraju prošlo bey problema. Tyler i Angel upoznali su se na Tinderu 2018. godine i odmah su započeli vezu. Njihova romansa tekla je glatko, sve dok Angel nije poljubila svoju prijateljicu s fakulteta Sam. Tyler i Angel tada su odlučili da sa Sam budu ljubavna trojka. "Bio sam sebičan, ali uspio sam riješiti svoju ljubomoru. Sada one idu na spojeve, mi idemo na spojeve, i svi troje idemo na spojeve", ispričao je Tyler. Trojac živi zajedno i dijele krevet, ali rijetko su svi zajedno intimni.