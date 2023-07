Manekenka Nova Jewels (26) zaljubila se u obožavatelja koji je izdvojio stotine eura za njezine seksi fotografije i snimke na OnlyFansu i sada zajedno stvaraju vrući sadržaj za društvene mreže.

'Nisam znala što se događa, taj zaplet nisam očekivala'

Nova Jewels jednom je za britanske medije izjavila da je ne zanimaju izlasci i da više voli biti sa starijim tipovima, koji plaćaju njezine skupe stvari. Iako se ove godine vatrena djevojka odlučila riješiti svojih debeljuškastih frajera, kako bi nastavila život bez muškaraca, to joj ipak nije pošlo za rukom.

Sve je bilo u najbolje redu dok se jedan od njezinih obožavatelja nije zainteresirao više i pokušao je zavesti. Nakon što je shvatila da je on pretplatnik na njenom OnlyFans kanalu te idu u istu teretanu i žive preko puta jedno drugoga, Nova je odlučila upoznati ga i u stvarnom životu.

Manekenka je Kolea Blacka primila u svoj dom nakon naleta dosade i želje za sladoledom – i od tada su nerazdvojni. U razgovoru za Daily Star, Nova je objasnila kako se požuda na ekranu pretvorila u ljubav u stvarnom životu, i poslovnu priliku.

“Nisam znala što se događa, to je zaplet koji nisam očekivala”, otkrila je Nova te dodala: "Toliko puta smo se mimoišli u teretani tijekom godina, ali nismo razmišljali o tome. On je uvijek bio u seks industriji. Bio je na OnlyFansu kao moj pretplatnik i družili smo se nekoliko puta. Na kameri je to bio samo poziv, učinila bih što sam morala i to je bilo to."

“Prošlo je nekoliko mjeseci, doslovno smo u veljači ove godine shvatili da smo susjedi – on živi preko puta mene", dodala je.

Kole je nastavio zvati Novu putem kamere kako bi platio njezine seksi usluge.

"Bila je subota navečer i nazvao me na kameru, samo sam sjedila u stvaranju sadržaja i pripremala se za Valentinovo", ispričala je.

“Nazvao me i pitao može li mi donijeti sladoled jer mu jer sjedi u kući i dosađuje sei. Živjela sam u svojoj eri 'Mrzim muškarce', moj stariji dečko me je izluđivao i mislila sam da moram pobjeći iz te veze. I iz nekog razloga sam Kolu rekla da. Dakle, došao je i nikada nije otišao", ispričala je Nova.

Njihova suvremena ljubavna priča od tada je napredovala, i čak su otišli korak dalje. Nova i Kole sada zajedno prave raskalašni sadržaj kao par pod imenom 'The Narcs'.

“Nakon što smo bili prijatelji oko šest tjedana, doslovno sam osjećala da mi se jako sviđa”, iskreno je priznala. "Budući da sam toliko mrzila muškarce, rekla sam 'ne, nema šanse'.

Ali prošlo je još nekoliko tjedana i prije nego što smo shvatili, bili smo zaljubljeni. Sjajno je biti s nekim tko je bio na OnlyFansu - on to voli. On više ne plaća za moj sadržaj, sada je u njemu. Kole me probudi ujutro i ohrabri me da počnem stvarati OnlyFans sadržaj", otkrila je 26- godišnjakinja.