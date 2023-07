Veza između ćelavosti i libida postoji tisućljećima, a neki vjeruju da bi iza trenda mogla biti viša razina testosterona, ali istraživanja su nakon toga pokazala da nema jasne veze između nedostatka kose i seksualne aktivnosti.

Veza između ćelavosti i libida

Dr. Neel Patel, liječnik opće prakse u Lloyds Pharmacy, rekao je: "Mnogo toga povezuje ćelavost i povećan libido, no važno je uzeti u obzir da libido obuhvaća širok raspon aspekata, uključujući seksualno zdravlje, reproduktivnu sposobnost i ukupnu vitalnost. Iako je pod utjecajem brojnih bioloških, psiholoških čimbenika, kao i načina života, važno je naglasiti da nijedan znanstveni dokaz ne podupire izravnu uzročno-posljedičnu vezu između to dvoje."

Otprilike 85 posto muškaraca će do svoje 50. godine patiti od nekog oblika gubitka kose, prema Američkoj udruzi za gubitak kose.

Uzrok ćelavosti

Ćelavost može biti uzrokovana raznim stvarima, uključujući genetiku, razinu stresa i prehranu, kao i bolest ili brz gubitak težine. Opadanje kose može biti uzrokovano genetskom osjetljivošću na nusprodukt testosterona koji se zove dihidrotestosteron (DHT).

Studija objavljena u časopisu Medical Journal of Australia, posebno se bavila razinama libida ćelavih muškaraca. Nije pronađena značajna povezanost između ćelavosti i učestalosti ejakulacija. Manje je vjerojatno da će ćelavi muškarci imati više od četiri seksualne partnerice u životu. Unatoč nalazima studije, zasebno istraživanje pokazalo je da više od trećine osoba u dobi od 18 do 20 godina vjeruje da pretjerana seksualna aktivnost može povećati rizik od ćelavosti. Istraživanje je pokazalo da više od polovice također smatra da su ćelavi muškarci seksualno aktivniji i muževniji od onih s gušćom kosom, piše The Sun.

