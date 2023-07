Sve je veći trend povećavanja muškog spolnog organa pomoću hijalurona. Radi se o metodi koja omogućava muškarcima da privremeno povećaju najintimniji dio tijela putem injekcija, a, urolog i seksolog dr. Aleksandar Milošević i psihoterapeut Vlado Ilić otkrili su za srpske medije koliko je ta metoda sigurna, zašto je postala popularna i primjenjuje li se kod nas. Kako prenosi Mondo, prije svega ističu da su muškarci u zabludi - ova procedura zapravo ne može povećati spolni organ!

Povećanje penisa silikonom

"To je prije svega zbog financijskih razloga, jer je hijaluron prilično skup, a muškarcima treba čak 10 mililitara samo da bi prividno povećali debljinu spolnog organa. Radio sam s više pacijenata koji su ubrizgavali silikone. To je jednostavna metoda i zato je popularna. Za nju nije potreban ozbiljan stručnjak.

Povećanje penisa hijaluronom

Za razliku od silikona, hijaluron se resorbira. On polako nestaje i ta metoda mora se ponavljati. Sami silikoni, koji traju doživotno, uzrokuju takve promjene na spolnom organu da sam morao uklanjati slojeve i izvlačiti ih, što je vrlo teško. Praktički morate izrezati dio kože spolnog organa kako biste uklonili tvrde nakupine, a tada imate problem nedostatka kože za prekrivanje spolnog organa", objasnio je dr. Milošević i otkrio da ova metoda ne može produljiti spolni organ.

Operacija za povećavanje penisa

"Dakle, ne radi se o produljivanju, već o povećanju debljine, i to samo privremeno. Pri tome se oštećuje sluznica, tako da je ova metoda potpuno pogrešna. Jedino dobro je što se hijaluron resorbira u tijelu. Danas, inače, postoje ozbiljne kirurške metode za povećanje spolnog organa, ali koje ga povećavaju na realan i trajan način", objasnio je urolog i dodao: "Ne, hijaluron ga ne može ga produljiti. Čak može doći do skraćenja. Pravo produljenje je moguće samo kirurškom metodom, otpuštanjem ligamenata koji drže spolni organ za kost i povlačenjem spolnog organa. Tada se postavlja silikonski umetak koji sprječava povratak spolnog organa. Na taj način se može povećati za 3 do 4 centimetra u opuštenom stanju, što pacijenti često traže, ali se tada manje produlji za vrijeme erekcije", istaknuo je dr. Milošević.

'Radi se o gubitku samopouzdanja'

Psihoterapeut Vlado Ilić istaknuo je da je iza svega nedostatak samopouzdanja. "Kao što je profesor lijepo rekao, radi se o čistoj ekonomiji. Upućuju nas na nove trendove kako bi netko zaradio novac. Potpuno smo izgubili osjećaj za mušku snagu i energiju. Radi se zapravo o gubitku i nedostatku samopouzdanja, pa zato muškarci posežu za tim i možda na taj način pokušavaju to nadomjestiti, ali je to kratkotrajno", rekao je Ilić, dok je Milošević dodao da je normalna veličina prosječnog spolnog organa 13,5 centimetara i da muškarci nemaju potrebe opterećivati se.

'Imao je penis od 24 cm, tražio je da ga smanjimo'

"Prije 30 godina sam istraživao operativno smanjenje spolnog organa i tada smo otkrili da je relativno normalna dužina između 9 i 16 centimetara. Danas se smatra da je normalna dužina između 7 i 17 centimetara, ali prosječna europska dužina je 13,5 centimetara. Istok ima nešto manje, Afrika nešto veće, ali razlika je pola do jednog centimetra. Ne postoji medicinska indikacija za povećanje spolnog organa, osim ako spolni organ nije sposoban za erekciju. Zato u svojoj ordinaciji imam tri psihijatra", istaknuo je urolog i otkrio slučaj kojeg se sjeća: "Jedan mladić je imao spolni organ od 24 centimetra i dvaput smo ga operirali. On je tražio da se smanji jer nije mogao postići erekciju. Imam stotine pacijenata kojima smo smanjivali spolne organe. Svi muškarci tvrde da im je spolni organ za dva centimetra veći. To je uvijek želja muškaraca, samo što nekoga želja za povećanjem zavara, a neki nauče živjeti s realnim stanjem. Neki idu na operaciju, a neki ne", zaključio je dr. Aleksandar Milošević.