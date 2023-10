U dobi od 61 godine Monica Bousquet postala je izvor inspiracije za mnoge zbog svoje nevjerojatne transformacije mišića i tijela. Njezin put započeo je prije samo 7 godina kada je napravila prve korake u teretani, a njezina upornost dovela ju je do potpune transformacije. Bousquet velikodušno dijeli svoje videozapise vježbanja, s ciljem motiviranja starijih osoba da krenu sličnim putem, piše Now I've seen everything.

Monica Bousquet marljivo posvećuje 6 dana u tjednu održavanju svoje linije. Nedavno je podijelila video u kojem prikazuje svoju iznimnu snagu, bez napora podižući znatnu težinu nogama dok visi na šipki. Tijekom ovog impresivnog podviga odisala je samopouzdanjem odjevena u usklađeni ružičasti kratki top i suknju.

Ljudi su u komentarima na društvenim mrežama pohvalili Monicu iz Portugala. Jedan komentator se našalio: "Baka je jača od mene!" I drugi se uključio, napisavši: "To je prava definicija 'dob je samo broj'." Treći je napisao: “Odličan trening, samo tako nastavi, motiviraš još ljudi!!!”.

Bousquet govori: "Imam 61 godinu i motivirat ću te da budeš zdrav!"

Osim što je svojom nevjerojatnom transformacijom poslužila kao inspiracija drugima, Bousquet je velikodušno podijelila kratku sliku svog režima vježbanja na društvenim mrežama. Njezina rutina obuhvaća raznolik raspon aktivnosti, uključujući osnovne vježbe, treninge snage i joge.

Bousquet stavlja snažan naglasak na važnost održavanja uravnotežene prehrane i održavanja aktivnosti tijekom dana. Ona potiče svoje sljedbenike da prihvate strategiju postupno i da ostanu dosljedni u potrazi za svojim fitness ciljevima.

Bousquetina transformacija služi kao snažan podsjetnik da su godine samo broj. Njezina priča predstavlja nadahnuće nebrojenim pojedincima, pružajući neoboriv dokaz da uz nepokolebljivu predanost i uporan trud svatko može ostvariti svoje fitnes težnje.