Sigurno ste čuli puno priča o ljudima koji su odrasli u obitelji s lošim financijskim stanjem, a kojima je upravo to bila motivacija da pokrenu posao za koji se nadaju da će im popraviti financijsko stanje. Jedan od onih kojima je to uspjelo je Kieran Witt koji danas vodi posao s nekretninama koji danas vrijedi milijune.

"Bili smo jako siromašna obitelj. Ja sam najstariji od sedmero braće i sestara. Moja mama nikada nije radila i primali smo socijalnu pomoć. Spavali smo u trokrevetnoj općinskoj kući gdje postoje pravila o tome da tinejdžeri dijele spavaće sobu s malom djecom, a različiti spolovi ne mogu dijeliti sobu", prisjetio se Kieran koji je za The Sun podijelio svoju životnu priču.

Milijunski posao u samo godinu dana

Pa, kako je došao do posla koji mu je osigurao milijune? Kada se Kieran s partnericom bacio u potragu za njihovim prvim domom, iznenadio se koliko je taj proces težak i dugotrajan. Upravo mu je to dalo ideju za njegov biznis. Naime, Kieran je pokrenuo digitalnu uslugu koja danas parovima, ali i samcima, olakšava pronalazak nekretnine.

Za ideju je prošle godine osvojio nagradu za mlade inovatore, a tada je tek kretao s realizacijom svoje ideje.

"Tvrtka se izvorno zvala Deuce i pomagala je parovima organizirati kupnju kuće. Iako su početni kupci mislili da je Deuce od pomoći, nisu ga htjeli platiti", priznao je.

Njegova tvrtka se danas zove Kotini, a Kieran je svoj danas veliki posao započeo s državnom potporom od 6000 eura.

"To je značilo da sam mogao dati otkaz na poslu ili raditi samo na pola radnog vremena na širenju posla. Državna sredstva su iznosila oko 20.000 eura tijekom godine. Do veljače 2023. izgradio sam posao koristeći taj novac, testirajući nekoliko ideja i sastavljajući poslovni plan. Do ožujka 2023. bio sam spreman pokrenuti posao i prikupljati ulaganja od niza različitih ljudi. Prikupili smo 300.000 eura i s tim novcem smo proširili posao", objasnio je.

Usluge Kieranove tvrtke Kotani sada koristi oko 38 agencija za nekretnine. Njezina se vrijednost procijenjuje na 1.55 milijuna funti, a kako su trenutno u procesu prikupljanja ulaganja, vjeruje se da bi vrijednost tvrtke uskoro mogla biti procijenjena na pet milijuna funti.

S obzirom na to da si na prvoj godini faksa nije mogao priuštiti iznajmljivanje stana, jedno je vrijeme bio beskućnik i spavao u kući svojih prijatelja. To je trajalo otprilike šest mjeseci, a kaže od tada do danas vidi veliki napredak.

"Značajno sam napredovao od osobe koje je jednom bila beskućnik.", zaključio je

