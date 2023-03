Jarrod Grove iz Queenslanda voli se šaliti na račun svoje supruge Tegan. On je dao tetovirati njezinu 'nezgodnu' fotografiju na svoje tijelo. Na fotki ona pozira s urnebesnim izrazom lica. Kada je vidjela tu tetovažu prvi put Tegan je briznula u plač.

Prema Jarrodu, fotografija koju je tetovirao, prikazuje izraz lica njegove supruge Tegan, iako je po njoj slika 'ružna', on tvrdi da mu se sviđa kako pokazuje njezinu šaljivu osobnost. Međutim, Tegan nikada nije mogla zamisliti da će njezin smiješni izraz lica zauvijek ostat zabilježen na ovaj način.

Ona mrzi tu fotografiju

"Ona mrzi tu fotografiju, ali ja ju volim, a činjenica da ju ona toliko mrzi, jednostavno me natjerala da ju tetoviram. Pokazuje njezinu osobnost tako sirovu i iskrenu. Ona je najsmješnija osoba koju poznajem i ovaj njezin izraz lica me čini sretnim jer je to samo ona. Nije imala pojma da to radim, jedva sam čekao doći kući i vidjeti njenu reakciju. Znao sam da će to ići na jedan od dva načina: ili ćemo se smijati zajedno ili više nikada neću vidjeti ovu djevojku. Pretpostavljam da sam sretan što ima dobar smisao za humor. Međutim, prvo je puno plakala, zatim se puno smijala, a onda opet plakala dok je na internetu tražila lasersko uklanjanje tetovaže. Ali na kraju je samo podigla ruke i nasmijala se", ispričao je Jarrod.

Jarodu se tetovaža koju je napravio jako sviđa i nije požalio zbog nje.

"Tetovaži je trebalo osam sati da se dovrši. Bilo je bolno, ali više sam bio nervozan oko njezine reakcije, nisam mogao dočekati da vidim hoće li se Tegan nasmijati ili će prekinuti sa mnom. Svima se jako sviđa tetovaža. Neki ljudi su me pitali što bi se dogodilo da se razvedemo, i pretpostavljam da bih onda otišao na lasersko uklanjanje. Međutim, naš odnos je toliko čvrst da se to ne bi dogodilo. Ona je moja srodna duša i ništa se neće promijeniti dok god se smijemo ovakvim stvarima", zaključio je.

Videoobjavljen na TikToku je prikupio više od 4,5 milijuna pregleda i ljudi smatraju da je ta tetovaža dokaz prave ljubavi. "Želim da ovo moj suprug napravi", bio je jedan od komentara.