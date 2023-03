Brooklyn Peltz Beckham svoju ljubav pretvara u umjetnost. 24-godišnjak je otkrio veliku tetovažu lica svoje supruge Nicole Peltz Beckham na svojoj ruci dok je u srijedu gostovao u emisiji Jennifer Hudson.

Tetovirao lice svoje supruge

Otkrivši da ima između 80-100 tetovaža, najstariji sin Davida i Victorije Beckham rekao je voditeljici: "Zapravo imam portret svoje žene na ruci, to je posljednji koji imam", a voditeljica mu je odgovorila: “To je baš slatko”, koja je potom zamolila kuhara može li njoj i publici pokazati tetovažu. "To je prekrasno", dodala je dok je Peltz Beckham pokazivao portret na svom desnom ramenu.

Beckham je prošli mjesec otkrio da ima više od 20 tetovaža posvećenih svojoj partnerici, uključujući jedno njezino oko na njegovom zatiljku.

Želi imati puno djece

Tijekom pojavljivanja u emisiji, pričao je i o uzimanju prezimena svoje 28-godišnje supruge nakon vjenčanja, kao i o njihovim snovima da postanu roditelji.

"To je bila moja ideja jer sam želio odati počast prezimenu njezine obitelji i mislio sam da će, kad budemo imali djecu, biti tako slatko imati male Peltz Beckhame koji trče uokolo", objasnio je. "Želiš veliku obitelj", pitala ga je Hudson. "Da, želim onoliko djece koliko moja žena želi. Želim puno, ali to očito ovisi o njoj", dodao je.

Peltz Beckham je i ranije dodao: "Mogao sam jučer imati dijete. Očito je da je to tijelo moje žene, ali oduvijek sam želio imati hrpu djece oko sebe. To je nešto što stvarno želim, a moj tata je bio mlad kad me je dobio. Imao je 23 godine, a ja imam 23 sada. Oduvijek sam želio biti mladi tata."

Bračni par Peltz Beckham vjenčao se u travnju 2022. na raskošnoj ceremoniji na Nicolinom obiteljskom imanju u Palm Beachu na Floridi, piše People.