U svibnju će se održati krunidba britanskog kralja Charlesa III. (74), a na Spotifyu se pojavila službena playlista koja će svirati na svečanoj ceremoniji.

Među izvođačima čije će pjesme svirati na krunidbi novog britanskog kralja našli su se Beatlesi, David Bowie, Queen, Ed Sheeran (32), Harry Styles (29) i Spice Girls.

Odjel za digitalne medije odabrao playlistu

Britanski Odjel za digitalne, kulturne medije i sport birao je playlistu, a na njoj nema jednog od najvećih bendova u povijesti Velike Britanije, Rolling Stonesa, ali ni Adele.

Dvadeset sedam pjesama će svirati na proslavi, a ovo je popis:

The Beatles, 'Come Together'

Boney M, 'Daddy Cool'

Coldplay, 'A Sky Full of Stars'

David Bowie, 'Let's Dance'

Ed Sheeran, 'Celestial'

Elbow, 'One Day Like This'

Electric Light Orchestra, 'Mr. Blue Sky'

Ellie Goulding, 'Starry Eyed'

Emeli Sandé, 'Starlight'

George Ezra, 'Dance All Over Me'

Grace Jones, 'Slave to the Rhythm'

Harry Styles, 'Treat People With Kindness'

Kate Bush, 'Running Up That Hill (A Deal with God)'

Madness, 'Our House'

Michael Bublé, 'It's a Beautiful Day'

Queen, 'We Are the Champions'

Pet Shop Boys, 'All Over the World'

Jeff Beck, Rod Stewart, 'People Get Ready'

Sam Ryder, 'Space Man'

Spandau Ballet, 'Gold'

Spice Girls, 'Say You'll Be There'

Take That, 'Shine'

The Kinks, 'Waterloo Sunset'

The Proclaimers, 'I'm Gonna Be (500 Miles)'

The Who, 'Love Reign O'er Me'

Tom Jones, 'Green Green Grass of Home'

Years & Years, 'King'