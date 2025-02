Gdje je danas 'Varalica s tindera'? Ukrao milijune, a i dalje na slobodi

Simon Leviev, poznat kao "Varalica s Tindera", i dalje intrigira javnost nakon što je njegova priča o prevari žena putem aplikacije za upoznavanje šokirala svijet.

U intervjuu objavljenom ovaj tjedan, prisjeća se kako je početkom 2019. godine objavljen članak o njemu koji je privukao ogromnu pažnju javnosti i na kraju inspirirao za snimanje dokumentarca. Taj događaj potpuno mu je promijenio život.

Simon Leviev trenutačno boravi u Dubaiju i, kako kaže, voli izazove u životu. Ističe da ga priče koje kruže o njemu ne vrijeđaju, jer su postale dio njegova identiteta. Sebe smatra poduzetnikom i naglašava kako nikada nije želio biti popularan, niti se vidi u svijetu glume. Sljedeći mjesec obilježit će tri godine od izlaska filma, a najavio je i novi film koji izlazi za 5 mjeseci. Iako nije otkrio previše detalja, nagađa se da bi mogla biti riječ o nastavku prvog dijela.

Priznao je da mu je jedino žao narušenog odnosa s ocem. Prije izlaska filma poklonio mu je luksuzni automobil, no njegov otac tu gestu nije prihvatio. Svjestan vlastitih grešaka, nada se da će jednog dana pronaći istinsku sreću i unutarnji mir. Ističe da mu je cilj pronaći ženu koja će ostati uz njega do kraja života.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Oštetio ih je za 10 milijuna dolara

Procjenjuje se da je od 2017. do 2019. godine prevario žene za više od 10 milijuna dolara. Njegove žrtve i danas otplaćuju dugove nastale zbog njegovih prijevara, dok on nastavlja živjeti luksuznim stilom života. Zbog toga nikada nije završio u zatvoru, ali 2019. godine je ipak uhićen u Grčkoj zbog korištenja lažne putovnice. Izručen je Izraelu, gdje je osuđen na 15 mjeseci zatvora zbog prijevara, krađe i krivotvorenja. No, zahvaljujući mjerama smanjenja zatvorske populacije tijekom pandemije, pušten je nakon samo pet mjeseci.

Od tada, Leviev nastavlja živjeti luksuznim načinom života, često dijeleći fotografije s privatnih aviona, skupocjenih automobila i egzotičnih destinacija na društvenim mrežama. Prije mjesec dana otvorio je novi račun, na kojem je već prikupio preko 50.000 pratitelja, dok je njegov prethodni profil imao više od 250.000 pratitelja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Obitelj Leviev, čije je prezime nezakonito koristio kako bi se lažno predstavljao kao bogati nasljednik, tužila ga je zbog krađe identiteta i nanošenja štete njihovom ugledu. Unatoč brojnim optužbama i skandalu koji je izazvao globalnu pažnju, trenutačno protiv njega nema novih pravnih postupaka. Dok neki vjeruju da se povukao iz javnosti, njegovi luksuzni postovi i dalje izazivaju kontroverze, a njegova priča ostaje jedna od najpoznatijih prevara modernog doba.

POGLEDAJ OVAJ VIDEO: Specijalci pred KBC-om Sestre Milosrdnice čuvaju opasnog kriminalca

Tekst se nastavlja ispod oglasa