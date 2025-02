Vedrana Rudan progovorila o teškim trenucimao i podršci supruga: 'Je**te! Dakle to je to'

Spisateljica Vedrana Rudan (75) prolazi kroz tešku borbu s karcinomom žućnih kanalića. U svom novom blogu, podijelila je detalje o svom zdravstvenom stanju, no osim toga, progovorila je i o svojoj obitelji, posebno o svom suprugu, odvjetniku Ljubiši Drageljeviću, koji joj je najveća podrška tijekom liječenja.

Vedrana je opisala emotivan trenutak nakon povratka iz bolnice. Naime, kako kaže, bila je to nedjelja kada se opuštala uz svoju obitelj.

"Bila je nedjelja. Upravo sam se vratila iz bolnice. Kasno popodne na vrata su mi došla djeca i unuka. Moj me muž na kauču držao za ruku i svakih me pet minuta pitao kako sam i treba li mi nešto. Odmarali smo se poslije ručka koji je on skuhao", prisjetila se.

"Da, djeca. Sin mi je ispekao omiljeni kolač, princeze ali bez šećera, bez glutena, bez… Bile su odlične i bez. Pa mi je uručio slušalice i objasnio kako ću u bolnici, ako me opet rak tamo nanese, uživati u Abbi, Gabi, Jasni Zlokić, Oliveru i onome koji me uvijek digne Johnnyju Cashu. Da, mogao bi mi ga netko preko mobitela pustiti na pogrebu", dodala je.

Iako je riječ o teškom periodu, Vedrana je uspjela uživati u mirnim trenucima sa svojom obitelji i opuštati se uz sitne radosti života. Opisala je i kako je njen muž, uz svu svoju pažnju i brigu, pomagao oko njezinih svakodnevnih potreba.

"Da. Muž. Vratila sam se iz bolnice i bila nesposobna za bilo što. Kupao me, oblačio, svlačio, navlačio mi čarapice na noge pred spavanje, mazao mi staro tijelo losionom. Ja u sedamdeset i šestoj, trideset i sedam smo godina skupa, ne mogu objasniti zašto on bez kuknjave kuha, pere, glača, prisiljava me da puno pijem, mi kemoterapičari moramo ispirati otrov iz tijela", napisala je.

Vedrana se također osvrnula na dugi brak i odnos sa suprugom. Iako se u šali dotaknula i mogućih problema koje donosi starost, jasno je da joj je muž velika emocionalna podrška.

"Poklonio mi je knjigu Paula Austera. 'To je najnovije, o starosti, piše otkačeno', rekao je. Nije je pročitao. Glavni junak priče je udovac nešto stariji od moga muža. Došla sam do sredine knjige. Sedamdesetogodišnji se komad upravo spremao zaprositi šesnaest godina mlađu ženu, najbolju prijateljicu svoje pokojne žene s kojom je već spavao", piše u blogu.

"Je**te! Dakle to je to. Doduše, moj me muž neće prevariti s mojom najboljom prijateljicom, sretno je udana i kaže da je bole kukovi. Ali na ovome svijetu ima toliko mlađih žena koje mi godinama govore da moj muž fenomenalno izgleda da me srce boli. Kad umrem boljet će prašinu koja će ostati iza mene i koja će osjećati svaki njegov orgazam sa prokletom vješticom. Ljubomora nikad ne umire", dodala je.

Na kraju, Vedrana je s optimizmom govorila o mogućnostima modernog liječenja i svog zdravstvenog stanja, uz nadu da se sve može promijeniti.

"A onda… Jučer sam se vratila iz Dnevne bolnice riječke onkologije. Tamo mi je 'kolega' rekao da se od raka liječi već deset godina i da se dobro osjeća. Opa! Opaaaaaa… A što ako? Nikad se ne zna. Sve je moguće. Moderna medicina je čudo", napisala je.

"Molim vas, zaista, k’o boga vas molim, ako negdje na ulici sretnete moju djecu nemojte im reći da sam pričala s onim čovjekom. Mrtvi roditelji, živi kapital, živa žena mrtvi kapital. Ili i vi mislite da je ovo priča o ljubavi?", zaključila je.

