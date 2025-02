Ben Affleck i Jennifer Garner nikad povezaniji: Njen dečko se osjeća kao 'treći kotač'

Bivši bračni par Ben Affleck (52) i Jennifer Garner (52) provode puno vremena zajedno te njihov odnos postaje sve bliskiji, prenosi Page Six.

"Danas su bliskiji nego što su bili nakon razvoda. Posebno nakon Benovog razvoda od Jennifer Lopez i požara u Los Angelesu, oboje se sve više oslanjaju jedno na drugo", rekao je izvor.

Odnos zvijezde "Batmana" i glavne glumice hit filma "13 Going on 30" bio je prilično napet neko vrijeme nakon razvoda, no sada su zahvalni što su uspjeli ostvariti "zaista snažnu povezanost".

Par je tijekom godina izgradio blisko prijateljstvo, no čini se da je njihova povezanost zasmetala dugogodišnjem Jenniferinom dečku, Johnu Milleru.

S obzirom na to da Ben često provodi s njima blagdane, John se osjeća kao "treći kotač". Također, bivši par nerijetko komunicira putem poruka i poziva.

"Nekada je sve bilo isključivo vezano uz djecu, ali John osjeća da bi njihov odnos mogao biti više od samog zajedničkog roditeljstva", rekao je izvor.

"Ne osjeća se ugroženo kada je riječ o mogućnosti da se Jennifer ponovno pomiri s Benom, ali istovremeno je teško ne osjetiti ljubomoru kada je očito da među njima postoji snažna povezanost i prijateljstvo", zaključio je izvor.

Foto: Profimedia Jennifer Garner i Ben Affleck - Grašo je Danijelu zamijenio Hanom, ali Ben je Jennifer zamijenio Jennifer. Par se upoznao za vrijeme snimanja "Pearl Harbora" dok je ona još bila u braku sa Scottom Foleyjem, iako su se, kako tvrdi Ben, zaljubili dvije godine kasnije kada su ponovno zajedno radili na "Daredevilu". Ben je u to vrijeme bio u vezi s Jennifer Lopez. U ožujku 2013. Garner je ostavila supruga, dok je Ben s J.Lo raskrstio tek iduće godine. 2004. prvi su se put u javnosti pojavili kao par, a sreća je trajala do 2017. kada su se odlučili razvesti.

Podsjetimo, Affleck i Jennifer bili su u braku od 2005. do 2010. godine, a zajedno su dobili troje djece, Violet (19), Seraphinu (16) i Samuela (12). Holivudski glumac je četiri godine nakon njihovog razvoda ponovno pronašao ljubav s Jennifer Lopez (55), no službeno su se razveli ovo ljeto. Američki mediji pišu kako je najstarija kći Violet odlučila zadržati blizak odnos s bivšom maćehom, unatoč neslaganju svojih roditelja.

