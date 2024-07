Korisnica TikToka Ljubica Boljević iz Beograda otkrila je kakav je sezonski posao u Hrvatskoj. Prije dvije godine radila je na Hvaru, a prošle je obavljala posao u Dubrovniku. Odlučila je podijeliti svoje iskustvo s dosadašnjim poslovima te odgovoriti na najčešća pitanja pratitelja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ljubica je za sve zainteresirane objasnila na koji način doći do sezonskog posla, preporučivši internetsku stranicu i različite grupe na Facebooku. Otkrila je i kolika razina znanja engleskog je potrebna za dobivanje posla.

"U slučajevima kad ste direktno u kontaktu s ljudima, onda trebate znati engleski. No, to uopće ne mora biti tečan engleski na C1 nivou. Bitno je da se sporazumijevate", rekla je Ljubica. Isto tako, kod poslova poput radnika u kuhinji ili čistačice, engleski jezik nije neophodan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vi kao radnik nemate nikakvih briga oko radne dozvole, već vaš poslodavac.

"Ako vam poslodavac ne rješava dozvolu, onda bolje nemojte tamo raditi", objasnila je. Jedino što je potrebno za radnu dozvolu jest diploma, putovnica i sudska potvrda o nekažnjavanju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koliko se zarađuje?

Korisnike je najviše zanimalo koliku svotu novaca će zaraditi radom na sezoni, no Ljubica im ipak nije mogla reći točan iznos.

"To je vrlo individualno i ovisi o vama, koliko ćete trošiti, izlaziti, kupovati... Isto tako, ovisi o vrsti posla te poziciji na kojoj radite. Nije isto za čistačicu i šefa kuhinje. Jednostavno, to ovisi o mnogo faktora", otkrila je. Ipak, u njenom slučaju ona se uspjela kući vratiti sa svom količinom zarađenog novca, s obzirom na to da nije trošila na smještaj i hranu. Imala je sređen smještaj i tri obroka dnevno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock/Ilustracija

"Ako vam je cilj zaraditi, možete zaraditi i nekoliko tisuća eura. Mislim da je posao konobara najisplativiji, no jedan od najtežih. Možda ćete se stvarno namučiti za ta četiri mjeseca, no stvarno ćete puno zaraditi", komentirala je.

Iskustvo nije uvjet

Mnogi poslodavci u oglasu za posao traže prethodno iskustvo radnika, no Ljubica je naglasila kako to nije uvijek presudna značajka kod dobivanja posla.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Možete dobiti i posao bez iskustva ako se poslodavcu na razgovoru na posao svidi vaša energija", objasnila je. Naravno, za određene pozicije iskustvo je poželjno, pogotovo kod konobarskog posla.

Riskirate kod privatnih poslodavaca

Poslovi u hotelu su vrlo dobra opcija jer se plaća dobiva odmah prvog u mjesecu i imate određenu sigurnost, a privatnik vas u nekim situacijama može zeznuti. Ljubica smatra da je kod privatnika situacija uvijek neizvjesna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

"Ne možete znati hoće li vas netko zeznuti. Idete na rizik", zaključila je.

Nažalost, nikad se ne može znati hoće li vas netko prevariti, već je sezonski posao jedna vrsta rizika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Potez kćeri Brada Pitta ostavio Mojmiru u nevjerici: 'Mislili smo da je to samo balkanska stvar'