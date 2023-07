Sila Star (54) iz Miamija na Floridi počela je raditi u seks industriji u svojim 20-ima, što znači da se eskortom bavi već tri desetljeća. Plavokosa bomba vrlo je cijenjena u svom poslu i naplaćuje 1000 dolara za sat vremena.

I dok njezina obitelj to ne odobrava, Sila je zahvaljujući svojoj karijeri uspjela putovati svijetom i omogućiti svojoj djeci ugodan život.

“Ono što ja pružam je druženje s ljudima, čak imam i mnogo virtualnih odnosa s ljudima iz cijelog svijeta”, rekla je ekskluzivno za Daily Star. “Obavljamo video pozive, razgovaramo, šaljemo poruke. A neki ljudi, znate, oni su usamljeni, i nemaju nikoga u svom životu i vi gradite tu vezu i imate odnos s njima."

“I ja se sastajem s ljudima. Idemo na večeru, otišla sam na odmor – neki dečki su me jako voljeli razmaziti i kupovali darove.” Kako Sila stari, ima sve manje klijenata.

"Doživjela sam mnogo nevjerojatnih iskustava tijekom godina, ali postala sam izbirljivija."

Ne čudi što ljudi osuđuju Silu jer je odlučila biti eskort. Nažalost, neki od tih ljudi su članovi njezine obitelji. Srećom, tijekom godina, 54-godišnjakinja je naučila ne mariti za to što drugi misle o njoj.

“Definitivno se suočavam s osudom. Sa svojim prijateljima i u obitelji imam ljude koji su mi velika podrška, a oni mi kažu: ‘Sami ste, odrasla ste osoba, učinite ono što trebate da se brinete o sebi.’ – i ovako se uzdržavam. Ja sam sretna”, objasnila je Sila.

“I onda postoje neki ljudi koji to jednostavno ne razumiju. Ja sam majka i ja sam baka, a moja djeca su svjesna, oni su sada u 30-ima, pa nisu baš mala djeca. Pokušavam ih zaštititi od toga jer im se to ne sviđa. Pokušavam to držati potpuno odvojeno od njih, oni to definitivno ne vole. Sigurna sam da moj bivši muž to mrzi, sigurno ima ljudi koji će to osuditi.”

Sila je karijeru započela kao konobarica u striptiz klubu prije nego što se i sama posvetila egzotičnom plesu. Za sada već bivšeg supruga udala se mlada nakon što su saznali da je trudna i zajedno su dobili troje djece.

“Nikada nisam ni pomišljala da ću biti striptizeta ili tako nešto. Dobro sam zaradila noću dok su djeca spavala”, objasnila je. "Imala sam priliku da svojoj djeci pružim vrlo dobar životni stil odrastanja i na tome sam jako zahvalana", zaključila je.