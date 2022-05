Eskort dama, Samantha X, misli da ljudi imaju krivu predodžbu o eskortu, da se eskort dame bave isključivo seksualnim aktivnostima s klijentima, ona smatra da to nije točno. Samantha priznaje da joj neki muškarci plaćaju masnu lovu samo da bi s njima razgovarala.

Za nju eskort nema veze sa seksom

Samantha X je pokrenula zanimljivu raspravu unutar te industrije. Australka je rekla da mnogi misle da eskort (pratnja) ima samo jednu ulogu, a to je seks s klijentima. No, čini se da ipak nije tako. Samantha kaže da je u industriji dovoljno dugo te da već zna što muškarci stvarno traže od žena, to je emocionalna povezanost.

Ova bivša novinarka je za australski News ispričala: "Ono što me drži u industriji za odrasle nisu donje rublje i visoke pete niti je to zapravo novac, ali to je veliki dio toga, neću lagati, to je veza koju imam s muškarcima. Privilegirana sam vidjeti i čuti kako se otvaraju muškarci iz svih sfera života. Mogu čuti njihovu priču, mogu čuti njihove probleme, o njihovim odnosima i što se događa u njihovom životu te što ih najviše muči."

Tu je da 'sluša i zagrli'

"Tajne koje mi muškarci povjeravaju inspirirale su me da napišem svoje dvije knjige, a prilično često me muškarci rezerviraju jer trebaju razgovarati", priznaje Samantha koja naplaćuje masnu lovu, čak i ako su muškarci samo željni dobrog razgovora.

"Uvijek me šokira da me muškarci plaćaju kada im je stvarno potreban savjetnik. U stvari, često sam spominjala da bi posjet terapeutu bio vraški jeftiniji, ali oni gledaju na tp nepovjerljivo; 'Zašto bih, zaboga, viđao terapeuta koji će mi suditi?'", objasnila je Samantha viđenje njezinih muškaraca te je priznala da nije terapeutkinja i da nije obučena na to kako se nositi s tim situacijama, ali kaže da je tu da "sluša i zagrli".

Naime, nekadašnja novinarka, Samantha je u dobi od 37 godina odlučila napustiti svoj stalni posao kako bi radila u eskort industriji.