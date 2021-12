Haley Parke, dvadesetosmogodišnjakinja iz Connecticuta u svega nekoliko sati rodila je svoje drugo dijete, a suprug joj je preminuo od raka. Haley je bila je tri tjedna daleko od termina kada su ona i njezin suprug JB Parke primili strašnu vijest: njezinom suprugu stranje se naglo pogoršali i preostalo mu je samo nekoliko dana života.

Odlučili su da bi Jb trebao upoznati svog sina pa su se odlučili na inducirani porod. Liječnici su izazvali trudove, a zatim je carskim rezom na svijest stigao John Beeson Parke, također JB Parke. Maleni je na svijet došao upravo u trenucima kada se njegov otac borio za zadnje udisaje.

Haley je sa svojim suprugom bila u braku tri godine te, osim malenog Johna imaju i 18-mjesečnog drugog sina. U trenutku kada JB-ju otkrili rak, liječnici su mu prognozirali još šest mjeseci života, a zatim su se 28. studenog dogodile komplikacije. Odjednom je šestomjesečna prognoza postala pitanje dana.

"Doktor nam je rekao da se rak proširio na njegove limfne čvorove. Pluća su mu bila puna tekućine", rekla je Haley za Today.

Njezinu emotivnu objavu na Facebooku vidjelo je preko 100.000 ljudi

Na svom Facebook profilu Haley je podijelila emotivnu objavu o tome što se dogodilo njezinom suprugu. Objava trenutno broji više od 100.000 lajkova i preko 45.000 dijeljenja.

"Moj suprug i ja smo znali da je bilo ispravno tražiti indukciju s obzirom da sam od termina udaljena više od tri tjedna. Radilo se doslovno o pitanju trenutka - ili ću na carski rez ili JB nikada neće imati priliku upoznati svog sina", napisala je.

"Bez previše razmišljanja, rekla sam da idemo i za jednu sam minutu bila u operacijskoj sali, a nakon samo 20 minuta rodio nam se sin. Brzo sam ga poljubila, a tim liječnika brzo ga je nosio na drugi kat, kako bi stigao vidjeti svog oca. Kada je naša beba stavljena na JB-ova prsa, JB-ovi vitalni znakovi su se odmah poboljšali. Osjećao je našeg sina, pravio je male pokrete glavom te je slatko stenjao. Nakon što su me liječnici zašili, sestre su napravili mjesta i za moj krevet pa su me prevezli suprugu. Vrijeme oporavka provela sam gledajući svog supruga. Iako tužna, osjećala sam veliko strahopoštovanje prema njegovoj snazi. Posljednje je udahe napravio s našim sinom na prsima i s mojom rukom u njegovoj", napisala je Haley.

Iako prijevremeni porođaj može značiti komplikacije i zahtijevati intenzivnu, beba je rođena zdrava, s potpuno razvijenim plućima. "Činilo se kao da nas stotine liječnika i medicinskih sestara vode kroz ovaj proces, svi sa suzama u očima. Neki od njih izjavili su kako nikada neće zaboraviti ovaj čin neobičnosti, a ja to zovem ljubav. Vjerovala sam Bogu da je to dio njegovog plana i učinila sam ono što sam morala da ispunim posljednju želju svom suprugu. Sve do zadnjeg dana nisam znala koje ću mu ime dati, ali znala sam da to mora biti u čast njegovu ocu. Dobrodošao, John Beeson Parke (JB)".