Marija se portalu Moje vrijeme povjerila da je neutješna jer ima dvoje unuka koje nikada nije vidjela, a sve zbog toga što je njena kći ljuta na nju jer je njenog supruga potjerala iz svoje kuće.

Marija je otkrila da je prije par godina sa svojim suprugom živjela u istoj kući sa kćeri i zetom. No, on je bio jako bezobrazan, pa su ga izbacili. Njihova kći je otišla s njim i nikad im se više nije javila. Marija i njen suprug sada žive sami u kući i imaju unuku od pet godina i unuka od godinu i pol koje još nisu vidjeli.

"Ta djeca valjda uopće ne znaju da imaju baku i djeda. Naša nam ih kći ne želi dovesti, a jednako tako ni ona nas ne želi vidjeti. Sve je počelo još kad je započela vezu s današnjim suprugom", kazala je Marija te je otkrila da se zet uskoro uselio u njihovu kuću.

"Sve su imali, ali on je s vremenom počeo sve otvorenije pokazivati svoje pravo lice i malo po malo uspio je našu kćer uvjeriti čak i u to da je mi, njezini roditelji, uopće ne volimo. Manipulirao je s njom kao s lutkom", istaknula je.

Marija je otkrila da je njena kći slijepo vjerovala svom suprugu, koji je bio "mamin sin".

Izbacili su zeta zbog nepoštivanja

"S vremenom je ona usvojila isti obrazac ponašanja kakav je imao i on. Bio je drzak i bezobrazan. Došlo je do toga da se počeo ponašati kao da mi živimo u njegovoj kući, a ne on u našoj. Samo je njegova mama bila dobra. Pravi mamin sin.

Zbog ružnog ponašanja i potpunog nepoštivanja rekli smo im da on više ne može živjeti kod nas. Kćeri smo rekli da je ovo i njezina kuća te da će joj vrata uvijek biti otvorena. Međutim, ona je otišla s njim i više nikad nije došla", dodala je Marija.

"Ona svoje roditelje više ne želi ni čuti ni vidjeti. Sa svekrvom si je super, ona sada živi s njima u podstanarstvu. Što biste vi napravili da ste na našem mjestu?", napisala je nesretna žena.

Njoj su s portala Moje vrijeme savjetovali da bi "prije svega trebala uspostaviti otvorenu i iskrenu komunikaciju sa kćeri" te su, za početak, preporučili komunikaciju preko poruke čiji bi "fokus trebao biti na brizi i ljubavi koju osjeća prema kćeri i unucima".

Marija bi trebala razmisliti o tome kako se njena kćer osjeća te bi trebala pokušati razumjeti razloge zbog kojih se udaljila. Također, sugerirali su joj da potraži pomoć terapeuta te da si prizna da je "za sukob potrebno dvoje" i prizna svoj dio krivice te nakon toga promijeni svoje ponašanje i razmišljanje.