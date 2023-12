Umirovljenica Biserka (71) iz Rijeke požalila se portalu Moje vrijeme da njena kći i zet uopće ne kuhaju kod kuće te da stalno naručuju dostavu hrane, a to je njoj neshvatljivo. Osim toga, smeta joj što njih dvoje jedva znaju kuhati.

POGLEDAJTE VIDEO: On će u Hell's Kitchenu biti alfa i omega, a Ivana i Ivan 'njegove oči'. Što čeka kandidate? 'Bit će pakleno'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Biserkina kći i zet su u kasnim tridesetima i nemaju djece te ih ona više ne pita kad će dobiti unuke jer se njih dvoje tada jako naljute.

"Što da ih pitam, kad je odgovor uvijek isti: 'Kad budu, ako budu, znat ćeš'. Onda mi kći još kaže: 'Mama, ne guraj nos gdje ti nije mjesto'. Nije me više volja ni pitati. Iako se osjećam dužnom ponoviti joj da su joj kasne tridesete zadnji vlak za majčinstvo, ako misli", rekla je umirovljenica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njena kći i zet imaju vlastiti stan koji su naslijedili od bake te oboje imaju dobre poslove. Biserku smeta to što njih dvoje uopće ne kuhaju.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Biserkina kći i zet su u kasnim tridesetima i nemaju djece te ih ona više ne pita kad će dobiti unuke jer se njih dvoje tada jako naljute.

"Oni vam dođu s posla, ako se vraćaju zajedno još iz auta preko mobitela naručuju hranu za van. Neki dan sam se vozila s njima, uzeli su onda i meni, pitam koliko koštaju ta tri osrednja obroka, kažu nešto ispod 23 eura, meni se to činilo puno", otkrila je Biserka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Njima je sve bilo servirano'

"Mislim da je ne samo ekonomičnije, već i zdravije kupiti fažol za par eura i skuhati ričet za dva dana, nego svaki dan ostavljati tolike novce za dostavu gotove hrane gdje i ne znaš što jedeš. Kći više ne zna ništa pošteno skuhati ni ispeći, a zet još manje. Nemaju pojma kako se kuha brodet, priprema dobar rižoto, sarma. Tjestenina i gotov umak su im domet. I gotovi tortelini, s vakumiranom već opranom salatom. Meni dođe da svisnem kad to sve vidim", dodala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Biserka je o svemu tome popričala i sa svojom prijateljicom koja joj je otkrila da je i kod nje slična situacija.

"Kaže mi neki dan susjeda na kavi, da njenima smrdi po tržnici pa više uopće ne idu, sve kupe u šoping centru, i da, isto naručuju za van, samo manje jer imaju djecu koja glavni obrok jedu u vrtiću i školi pa kuhaju barem vikendom. Ali moji vam vikendom plaze okolo, pa opet ručaju vani. Meni se čini da oni sve tako rasprčkaju, obje plaće na svoje prohtjeve. Još imaju i čistačicu. Ja nisam za takav život, meni se to čini neodgovorno, neozbiljno", otkrila je.

"S druge strane, njima je sve bilo servirano, zato i je to tako. Muž i ja morali smo se boriti i rukama i nogama da nešto steknemo. Prvo smo radili za stan, pa ulagali u starinu na Krku. Školovali smo dvoje djece, nije bilo lako kad se počelo od nule. Ali, s druge strane, to je opet bio neki pogon, nešto što nas je tjeralo na smisleno stvaranje. Ovi moji su se tako uljuljkali u svoju komociju, da je to prestrašno", istaknula je umirovljenica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa