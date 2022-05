Ukrajinska izbjeglica koja se našla u središtu gorkog ljubavnog trokuta jučer se rasplakala - i inzistirala: "Ja nisam razaračica brakova."

Sofiia Karkadym (22) uselila je u dom Tonyja Garnetta (29) i njegove supruge Lorne nakon što su joj ponudili sponzoriranje boravka u Velikoj Britaniji.

Deset dana kasnije, Lorna (28) optužila je plavokosu informatičku djelatnicu da se namjerila na njezina muškarca. Sofiia je spakirala kofere, ali Lorna je ostala slomljenog srca nakon što ju je zaštitar Tony ostavio.

Sofiia, koja je pobjegla iz Lavova i prešla u Poljsku dok je bjesnio rat s Rusijom, rekla je za The Sun: “Ja nisam razaračica brakova. To je s*anje. Nikad nisam mislila niti planirala otići u njihov dom, a kamoli oteti Tonyja od Lorne."

“To mi nikad nije palo na pamet. Svidjela mi se obitelj. Provela sam puno vremena s Lornom i pokušala sam joj pomoći. Ali bila je dvolična. Njezine stalne sumnje, napetost, to je samo zbližilo mene i Tonyja. Ona je stvorila ovu situaciju tako što je neprestano sugerirala da se nešto događa, a nije. Dakle, za ovo je ona kriva", izjavila je Ukrajinka za The Sun.

Njezina je se obitelj odrekla

Sofiia je priznala da je situacija bila komplicirana, ali je inzistirala: “Znamo što se dogodilo među nama. Što se mene tiče, oni su svoju vezu uništili mnogo prije nego što sam ja stigla. Kriv je bio njihov odnos. Ništa od ovoga nije moja krivnja. Moja je odluka bila da odem kad je Tony odlučio poći sa mnom”, otkrila je.

Sofija je ispričala kako je optužena da svojim potezom britanske obitelji odbija od udomljavanja ukrajinskih izbjeglica, a njezina je se obitelj odrekla.

Dodala je: “Moji roditelji su rekli da me se srame i da ne mogu izaći van zbog mene. Kažu da zbog mene nitko u Velikoj Britaniji neće primiti Ukrajince. Dublje je sve to. Radi se o svemu, o ratu, izbjeglicama, pomoći ljudima, svemu."

“Ne možete razumjeti što osjećam. To je vaša zemlja, ovdje imate svoju obitelj, ovdje imate sve. A sada mi ljudi pišu da sam užasna osoba, da sam učinila lošu stvar za svoju zemlju. Svi u Ujedinjenom Kraljevstvu misle isto jer ja uzimam muškarca iz obitelji – ali sve su to laži", tvrdi Ukrajinka.

Sofiia je inzistirala da se između nje i Tonyja ništa nije dogodilo sve dok nisu napustili dom para u Bradfordu, West Yorksu. Rekla je da poštuje Lornu, ali je svjesna da njezina prisutnost na imanju stvara napetost i uzrujanost.

Diplomantica Sofija, podrijetlom iz Kijeva, također je odbacila Lorninu tvrdnju da je svaki dan nosila dekoltirane majice i šminkala se kad bi se Tony vraćao kući s posla. Radila je u Lavovu kada je Rusija napala njezinu domovinu 24. veljače.

Boreći se sa suzama, rekla je: “Moj život tada je bio stvarno normalan i lijep. Svaki dan sam išla u teretanu, radila sam u IT tvrtki. Sve je u mom životu bilo jako, jako dobro. U budućnosti sam sanjala da ću otići negdje u inozemstvo, ali u tom trenutku moj život je bio lijep."

“Kad je počeo rat, sve se promijenilo. Ujutro kad je počelo, nazvala sam mamu u Kijevu i pitala je gdje je. Rekla mi je da je u bunkeru. U tom trenutku srce mi je lupalo. Moj posao je završio jer je moj šef otišao u borbu. nisam znala što da radim."

“Izgubila sam sve što sam godinama gradila: svoj posao, prijatelje, obitelj, svi su izgubili sve. U Ukrajini ne možete ništa učiniti zbog rata. Odlučila sam se preseliti u inozemstvo jer je tamo postalo nemoguće živjeti. Svaki sat su se oglasile sirene za zračni napad. Ne znaš kamo ići, dolje u podrum, svakog trenutka se svašta može dogoditi”, ispričala je.

Lorna je bila sve ljubomornija

Sofija se od svog stana u Lavovu dovezla do Rave-Ruske na granici s Poljskom i prešla pješice. Odatle je otputovala u Krakow, zatim u Hamburg u Njemačkoj prije nego što je stigla u Berlin.

No, nakon dva mjeseca prelaska, odlučila se preseliti u Ujedinjeno Kraljevstvo nakon što je vlada ponudila izbjeglicama šestomjesečni smještaj kod obitelji domaćina.

Svoju prijavu za britanskog sponzora objavila je u travnju na stranici Opora Homes for Ukraine i bila je preplavljena ponudama pomoći. Tony se prijavio na stranicu nakon što su on i Lorna pristali pomoći i prvi je došao do Sofijinih podataka.

Nakon dugog kašnjenja, Sofija je dobila vizu i 4. svibnja je odletjela u Manchester, gdje ju je pokupio Tony. Plakala je: “Kada sam sletjela u Veliku Britaniju i izašla iz aviona, bila sam tako sretna, ne mogu ni objasniti svoje emocije u tom trenutku. Bila sam sretna jer sam osjećala da konačno mogu započeti svoj novi život bez brige ili straha."

“Bilo je stvarno lijepo vidjeti prijateljsko lice i komunicirati s njim. Ali od prvog dana osjetila sam nešto što nije lijepo od Lorne. Osjećala sam to iznutra, ali nikad nisam pokazala da to osjećam. Pokušala sam biti fina, ali ona se svaki dan žalila, postajući sve ljubomornija na vrijeme koje Tony i ja provodimo zajedno. Svake večeri je pitala Tonyja: ''Zašto ostaješ dolje s njom'?' 'Zašto ne? Trebam li ostati sam u svojoj sobi nakon svega što se dogodilo? Želio sam s nekim komunicirati, želio sam biti s ljudima', govorio bi joj on."

“Bilo mi je to jako važno. Za mene je bilo teško biti sama. Ali svaki dan je pitala Tonyja: ‘Zašto, zašto, zašto, zašto, zašto?’” To je konačno došlo deset dana kasnije i Sofiia je odlučila spakirati kofere, a za njom i Tony.

Tony, koji radi u svratištu NHS-a, rekao je: “Svaki dan sam se vraćao kući s posla i razmišljao: 'Je*ote, što sad?' Nemojte me krivo shvatiti, privlačili smo jedno drugo, ali smo znali granice. Ništa se nije razvilo do poslije, kada je Sofija izašla iz kuće."

Gotovo 54.000 izbjeglica iz Ukrajine stiglo je u Ujedinjeno Kraljevstvo prema vladinim planovima. Ministar za izbjeglice Lord Harrington rekao je: "Činimo sve što možemo da podržimo dolaske."