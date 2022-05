Britanac Tony Ganett (29) napustio je svoju suprugu Lornu (28) nakon što se zaljubio u Sofiju Karkadim (22) koja je pobjegla od užasa rata u Ukrajini.

Tony, koji radi kao zaštitar, se u početku prijavio u vladin program pomoći izbjeglicama. Tako je u njegov dom stigla fatalna Sofija, a deset dana kasnije Tony je napustio svoju partnericu i djecu.

"Počelo je s jednostavnom željom da učinim pravu stvar i ponudim krov nad glavom nekome u nevolji, muškarcu ili ženi", rekao je Tony za The Sun.

Njegovoj se supruzi nije svidjelo ponašanje mlade Sofije, a ubrzo su počele razmirice koje su polako prerastale u svađu. "Vrhunac je bio prošle subote kada je supruga stvarno krenula na Sofiju, vičući na nju, koristeći se grubim jezikom zbog kojeg je ona zaplakala. Rekla je da se ne osjeća više dobrodošlom pod našim krovom i nešto je u meni škljocnulo", opisao je Tony.

Tony je istaknuo da im je žao zbog boli koju su prouzročili. "Otkrio sam vezu sa Sofijom kakvu nikada prije nisam imao”, dodao je, dok je Sofija kazala da se ovakve stvari događaju.

Usredotočila se na Tonyja

Njegova supruga Lorna Garnett sada je (28) ispričala za The Sun svoju ispovijest kako se osjećala kada je njezin partner Tony odlučio poći s njom. "Bila sam pomalo rezervirana u početku u vezi s uvođenjem izbjeglice u naš dom – tko ne bi? To je velika odluka koju treba donijeti i iako nisam bila siguran, on je to želio učiniti“, započela je ostavljena žena.

"Situacija u Ukrajini je zastrašujuća za obične ljude pa sam odlučila da je ispravna stvar da nekome omogućimo krov nad glavom i pomognemo im u potrebi. I ovako mi se Sofija odužila što sam joj dala dom", rekla je Lorna.

Dodala je da se Sofija od samog početka usredotočila na Anthonyja, odlučila da ga želi i uzela ga je. "Ne znam što bih bez svojih prijatelja, koji su tu za mene svake minute otkako je otišao. Jednostavno ne razumijem kako je mogao sve baciti zbog žene koju poznaje samo dva tjedna“, kazala je utučena Lorna. IT menadžerica Sofija prošla je put od Kijeva preko Lavova, Poljske, a potom i Berlina, a početkom svibnja ponuđena joj je UK viza. Nakon što se uselila u dom Tonyja i Lorne, za nekoliko su dana porasle tenzije, jer su se Tony i gošća sve više zbližavali.

Lorna je postajala sve sumnjičavija da Sofiia želi više od samo krova nad glavom. Lorna je primijetila da bi se Sofija uređivala, šminkala, pravila frizure i nosila izazovnu odjeću kada je Tony dolazio kući s posla. Prisjetila se da joj je vrlo brzo postalo jasno da Sofija nije zainteresirana provoditi vrijeme s njom.

Sređivala se za njega

"Ostala bi u krevetu do 11.30 ili 12 sati, a kad bi ustala, bilo je vrlo teško razgovarati s njom. Engleski joj je prilično dobar, tako da to nije bila jezična barijera. Jednostavno nije bila zainteresirana da provodi vrijeme sa mnom", rekla je. "Tijekom dana nije se šminkala, nije frizirala i nije se trudila oko svog izgleda. Ali to se promijenilo nakon 17 sati kada je Tony trebao doći kući“, rekla je Lorna, dodajući da je prvo mislila da umišlja. Sofija je nosila nisko izrezani topić i bila je sva sređena za njenog muža.

"Ali, nažalost, cijelo vrijeme sam bila u pravu." Lornu je čak upozorila i susjeda nakon što je vidjela Tonyja i Sofiju kako intimno razgovaraju dok su zajedno stajali na ulazu u obiteljsku kuću. “Moja susjeda je došla da me vidi i rekla da je zabrinuta. Rekla je da su bili prisni i da joj se nije svidjelo kako je to izgledalo“, rekla je, dodajući da se odjednom počela osjećati "nepoželjno u vlastitom domu". Inače, par je bio zajedno od 2014. godine, zajedno su sagradili dom i imaju dvoje djece.

"Rekao mi je da s njom dijeli krevet u kući svoje majke pa mi to govori sve što trebam znati", kazala je. "Jedva se poznaju. Ludo je. Ne znam što budućnost nosi u ovom trenutku. Sve što znam je da je otišao zbog žene koju poznaje deset dana. Do njenog dolaska bili smo normalna sretna obitelj", kazala je utučena žena. Njezin bivši partner tvrdi da je to bila "ljubav na prvi pogled". The Sun piše da su, nakon što je priča postala viralna, roditelji izbacili Tonyja i Sofiju iz njihovog doma.