Popila bi 30 'bombica' i šmrkala kokain svaki dan: 'Prošlost vas ne definira'

Charlene Chandler (35) iz engleskog Portsmoutha počela je šmrkati tri i pol grama kokaina dnevno sa samo 16 godina i to je radila 22 godine, a također je pušila kanabis i prekomjerno pila alkohol, piše Daily Star.

Charlene koja je nekoć bila "ovisna o kokainu" i pila je do 30 "bombica" (žestoka alkoholna pića koja su pakirana u flašice od 0,1 litre) dnevno promijenila je svoj život te je otkrila da je ona dokaz da se svatko može otrijezniti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ova majka četvero djece odgojena je u sistemu centra za socijalnu skrb te je priznala da se okrenula opijatima kao načinu da se nosi s tim, a njena je tolerancija rasla. Znala je popiti do 30 "bombica" votke i Bacardija dnevno.

Međutim, nakon što je upoznala svog 31-godišnjeg zaručnika, odlučila se otrijezniti i potražila pomoć od svoje crkvene grupe za podršku. Charlene je itekako uspjela u tome i uskoro će dobiti diplomu kao savjetnica i pokrenuti vlastiti posao, a trebala bi se udati za svog zaručnika 23. prosinca. Ona želi "osnažiti" druge žene i želi da shvate da ih "prošlost ne definira".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

"Kad sam bila u sustavu socijalne skrbi okrenula sam se drogama kao tinejdžerica jer nisam mogla dobiti pristup uslugama mentalnog zdravlja. Počelo je kao zabava, ali je brzo postalo pretjerano", ispričala je Charlene.

Od početka je život nije mazio

"Sve je došlo do pune zlouporabe alkohola i droga, mogla sam popiti 30 'bombica' alkohola u jednoj noći. Otrijezniti se bila je jedna od najtežih stvari kroz koje sam ikad morala proći. Ali moj život je sada bolji, uzbuđena sam zbog svega što mi budućnost nosi", istaknula je.

Charlenein život od početka je bio težak. Odmah nakon rođenja smještena u inkubator i dijagnosticiran joj je neonatalni apstinencijski sindrom (NAS).

"Kad sam imala dvije godine izdana je odluka o mojoj skrbi i otišla sam živjeti s bakom i djedom, ali bila sam vrlo buntovna dok sam odrastala. Išla sam na zabave sa starijim muškarcima, ostajala bih vani po cijele noći te sam se počela drogirati", rekla je Charlene.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Naposljetku, njeni baka i djed više nisu mogli podnijeti njeno raskalašeno ponašanje, što je dovelo do Charleneinog povratka u sustav socijalne skrbi s 13 godina. Ona vjeruje da je NAS pridonio njenoj ovisničkoj osobnosti, što je povećalo njenu osjetljivost na zlouporabu supstanci. U početku je njeno korištenje droga bilo rekreativno na zabavama, ali do 16. godine to je eskaliralo do ovisnosti.

Oduzeli su joj djecu i dotaknula je dno

Charlene je s 13 godina dobila dijagnoze kompleksnog posttraumatskog stresnog poremećaja (C-PTSP), depresije, anksioznosti i emocionalno nestabilnog poremećaja osobnosti. Sa 16 godina, nakon što je "izbačena" iz sustava skrbi, dobila je općinski stan u Londonu gdje je živjela sama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sljedećih 20 godina Charlene je provela zabavljajući se bez prestanka, zbog čega nije mogla zadržati posao, a djecu joj je oduzeo centar za socijalnu skrb.

"Nisam bila spremna biti mama. Moje se mentalno zdravlje jako pogoršalo, bila sam vani cijelo vrijeme", priznala je Charlene.

Njezina se ovisnost pogoršala do te mjere da je Charlene uzimala 3,5 grama kokaina jednom dnevno, pušila kanabis više puta dnevno i pila 30 "bombica" alkohola po večeri.

Svog sadašnjeg zaručnika upoznala je 2018. godine i on ju je potaknuo da se otrijezni. Međutim, Charlene se uspjela suzdržati od droga tek u kolovozu 2023. godine. Ona i njen partner planiraju malo crkveno vjenčanje 23. prosinca 2024., a trenutno s njom ponovno živi dvoje njene djece.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sada živim bolji život", istaknula je.

POGLEDAJTE VIDEO: Talibani uspjeli nadmašiti sami sebe! Evo što su sada zabranili ženama