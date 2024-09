Potrošila 500 eura u 20 minuta, nije mogla prestati kupovati: 'Dijagnoza me spasila'

Amber Eggleden, trenerica skateboardinga i fotografkinja, opisala je za Metro kako je prošla kroz pakao impulzivnog trošenja sve dok joj liječnici nisu postavili dijagnozu bipolarnog poremećaja.

Njoj je dostavljač 20020. godine u jednom danu donio 30 paketa koje je naručila i to za nju nije bilo ništa neuobičajeno.

"U tom trenutku nisam znala da su moji iznenadni napadi impulzivnog trošenja posljedica mog bipolarnog poremećaja. Tek kad mi je 2021. godine postavljena dijagnoza, konačno sam sve shvatila", otkrila je Amber.

Ona je dugo mislila da je depresivna, a s lošim raspoloženjima se počela boriti prije 12 godina, kad je imala 18.

"Dobila sam antidepresive, koji su malo pomogli, ali sam se ipak borila. Bila sam impulzivna s trošenjem tijekom tog vremena, ali sve sam to pripisala pokušaju da se oraspoložim. Upalila bih računalo i u trenu bih potrošila na stotine eura", ispričala je Amber.

"Ti napadaji depresije bi dolazili i prolazili. Između njih bih bila nevjerojatno puna energije i uzbuđena. Gledajući unatrag, sada znam da su neka od tih energiziranih razdoblja bila hipomanija, uobičajeni simptom bipolarnog poremećaja", dodala je.

'Bila sam u kaosu'

Amber tvrdi da joj se stanje pogoršalo za vrijeme pandemije koronavirusa te da je opet počela piti antidepresive u prosincu 2020. godine.

"Bila sam u kaosu. Spavala sam dva sata noću. Išla sam na posao osjećajući se paranoično, stalno sam hodala i vrpoljila se, imala sam previše energije. Ubrzo je postalo očito da imam ozbiljne nuspojave na svoje lijekove i na kraju mi ​​je dijagnosticiran bipolarni poremećaj u svibnju 2021. godine", rekla je.

"Od tada sam prošla kroz dugo razdoblje otkrivanja koji mi lijekovi najbolje odgovaraju, ali još uvijek prolazim između depresivnih i hipomaničnih epizoda, od kojih svaka može trajati i do mjesec dana. A tu je i impulzivno trošenje, koje se obično događa tijekom hipomaničnih epizoda", otkrila je Amber.

"Kupovala sam svakakve nasumične stvari, a često je to bila odjeća. Najviše što sam potrošila u najmanje vremena bilo je oko 500 eura u otprilike 20 minuta. Ali zapravo sam jako sretna, jer se nikad nisam zadužila", dodala je.

Amber najviše pomažu roditelji koji paze koliko troši i pomažu joj vratiti ono što je kupila kad zbog toga požali. Ona se prije tri godine dala otkaz na poslu s punim radnim vremenom te se preselila k roditeljima.

"Također sam prošla kroz razdoblje 2023. godine kada sam tražila da skriju moj novac. Postupno sam naučila kako se kontrolirati kada je riječ o bipolarnom poremećaju, ne samo s moje trošenje, već i sve aspekte mog stanja. Ponekad se prisiljavam činiti stvari koje možda ne želim. No, iako me impulzivno trošenje nije dovelo do financijske katastrofe, i dalje se osjećam kao da živim od tjedna do tjedna, jer bipolarni poremećaj općenito čini financijsku situaciju vrlo teškom", otkrila je.

