'Lažite kad vam postave ovo pitanje na razgovoru za posao, više će vas željeti'

Stručnjakinja za zapošljavanje i guruica za karijere Anna Papalia otkrila je jednu stvar koju biste uvijek trebali reći kada vam se postavi određeno pitanje na razgovoru za posao, piše Express.

Ljude često na razgovoru za posao zbunjuje pitanje "Jeste li se prijavili za posao u drugim tvrtkama?". Moglo bi se činiti da je ispravno reći kako su oni jedini koje razmatrate, ali stručnjakinja kaže da to ne bi trebalo reći.

"Kada vas u intervjuu pitaju 'Idete li na razgovore za posao u druge firme?', postoji samo jedna stvar za reći, čak i ako nije istina. Ovo je najvažniji koncept kada su u pitanju razgovori za posao, pa ako zaboravite sve ostalo što sam vas ikad naučila, želim da zapamtite ovu jednu stvar - što manje to želite, oni vas više žele", rekla je Anna.

"Ako se na razgovoru za posao ponašate kao da ste očajni i da vam treba ovaj posao i želite ovu poziciju, to će ih malo odbiti. Ne mogu to objasniti, to su ljudi, zar ne? Želimo ono što ne možemo imati. Sljedeći put kada vas netko pita: 'Idete li na razgovore za poslove u druge firme?', recite 'Da'. A kada pitaju kamo, recite: 'Radije bih da to ostane povjerljivo'."

Rasprava u komentarima

"Ako ste u završnom krugu kod druge tvrtke ili više kompanija, trebali biste to reći tijekom razgovora za posao. Budući da se primjenjuje načelo oskudice. Što su manje vaše vještine dostupne, to možete zahtijevati višu plaću. Imate skup vještina koji je jedinstven i ako želite dobiti najbolju ponudu, što god činili, držite sve opcije otvorenima dok ne potpišete ugovor", savjetovala je stručnjakinja u komentarima.

Međutim, njezin je savjet izazvao raspravu u komentarima, a mnogi se nisu složili s Anninim pristupom. Jedan korisnik podijelio je vlastito stajalište: "Moja omiljena je: Ne, zadovoljan sam svojim trenutnim položajem. Volim ono što radim i svoj tim. Kad sam vidio slobodno mjesto kod vas, pomislio sam da se moje vještine podudaraju i da vrijedi istražiti".

"Što se čini da osoba više želi posao, više joj pažnje pridajemo ako ima vještine i stav", napisao je jedna poslodavac.

POGLEDAJTE VIDEO: Irska i dalje privlači hrvatske radnike. Čime?! Pa izvrsnim plaćama, ali ima toga još