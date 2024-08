Šokantne ispovijesti s razgovora za posao: 'Pozvao me na spoj, a kad sam odbila...'

Pitanja o obiteljskom statusu, planiranju djece, političkim stavovima ili zdravstvenim problemima su neprimjerena, a često izazivaju nelagodu i osjećaj ugroženosti kod kandidata.

Takva pitanja ne samo da narušavaju pravo na privatnost, već i pokazuju nepoštovanje osnovnih ljudskih prava. Poslodavci i stručnjaci iz ljudskih resursa koji provode intervjue trebali bi se fokusirati na profesionalne kvalifikacije kandidata, a ne na njihovu osobnu situaciju. Postavljanje granica u ovim situacijama ključno je za osiguravanje fer i etičnog procesa zapošljavanja.

Edukacija onih koji provode intervjue o zakonima i etičkim standardima trebala bi postati prioritet. Kandidati, s druge strane, trebaju biti svjesni svojih prava i znati kako reagirati na ovakva pitanja.

Mnoge Hrvatice susrele su se s neugodnim pitanjima na razgovorima za posao, koja su često prelazila granice profesionalizma. Neke od njih podijelile su za Net.hr svoja iskustva i otkrile kako su se nosile s pitanjima o bračnom statusu, planiranju obitelji i osobnim uvjerenjima. Njihove priče osvjetljavaju problem koji je još uvijek prisutan na tržištu rada, ali i pokazuju snalažljivost i hrabrost u takvim situacijama.

Ines su diskriminirali jer ima dijete

Lana (31) nam je ispričala s kakvim neugodnostima se susretala na razgovorima za posao: "Jednom sam se prijavljivala za administrativnog referenta i osim normalnih pitanja da se predstavim i kažem nešto o sebi, bilo je pitanje imam li dečka. Nedavno sam se prijavljivala za posao u struci. Direktor me nakon masu glupih pitanja poput: 'Da vidiš mene i kolegicu na cesti, koja bi ti životinja pala na pamet?' Nakon toga me pitao jesam li udana, a kad sam mu složila facu i rekla automatski 'ne', shvatio je da nešto nije u redu pa se izvlačio da on meni želi da se što prije udam. U biti, to je bilo sve u vezi toga kakav ću biti radnik u budućnosti, odnosno da ne bih slučajno ostala trudna u kratkom roku."

Ines (33) je doživjela diskriminaciju jer ima dijete: "Na razgovoru za posao su me u trećem krugu, koji je provodio HZZ (prva dva kruga je odradio odjel ljudskih resursa tvrtke u kojoj sam zaposlena), mimo svih klasičnih pitanja o poslu, zašto taj posao i slično, pitali zašto imam rupu u radnom stažu. Objasnila sam da mi je tijekom porodiljnog dopusta istekao ugovor na određeno vrijeme u školi. Nakon toga me djelatnica HZZ-a (psihologinja) pitala koliko mi je dijete staro, zašto želim ići raditi, a tek je dijete navršilo godinu dana. Zatim me je pitala može li mi tko čuvati dijete, što će biti ako ne dobijem vrtić i kako ću pravdati česta bolovanja kad krene u vrtić. Sve je pomno zapisivala u moj dosje koji je trebala vratiti poslodavcu na uvid. Ja sam je tijekom tog rešetanja pitala zašto je zanima moje privatno stanje, na što mi je rekla da poslodavci ne vole zapošljavati ljude koji će često izbivati s posla. Ono što me najviše uvrijedilo bilo je to što mi zapravo nije dala da se predstavim kao budući radnik i da pokažem sebe u najboljem svjetlu nego je cijeli razgovor za posao prošao u ozračenju kako ja mislim raditi s malim djetetom. Tijekom razgovora sam se osjećala jako diskriminirano zbog toga što imam dijete - moje sunce i radost."

Barbara nije dobila posao, ali je dobila poziv na spoj

Barbara (28) se prijavila za posao tajnice, ali nije ni slutila da će je menadžer zavoditi: "Direktor me na razgovoru za posao ispitivao jesam li udana, klasična pitanja zašto želim raditi za njih, a na kraju me pitao hoću li poslije s njim na piće. Rekla sam mu da imam drugih obaveza, a on me je na kraju i sutradan zvao i rekao da nisam dobila posao, ali da mu se sviđam i da bi se htio naći sa mnom. Odbila sam ga i drugi put."

Valentini (26) su također na razgovoru za studentski posao u marketingu postavili neuobičajena pitanja: "Pitali su me na razgovoru za posao kako bih naučila svirati saksofon kad bih morala. Nikad mi nisu objasnili čemu služi to pitanje. Rekla sam im da bih upisala glazbenu školu za saksofon ili satove saksofona. Na kraju sam dobila posao i prihvatila sam ga. Bila sam zadovoljna poslom."

