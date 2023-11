Poduzetnica Snežana Marković za Mondo je otkrila kako je osnovala uspješan posao u petom desetljeću života i to bez početnog kapitala.

"Legenda kaže da postoje ljudi koji su jednog jutra ustali, odlučili da je došlo njihovo vrijeme za uspjeh i jednostavno – uspjeli", započela je svoju ispovijest Snežana koja je istaknula da je, osim odlučnosti, za uspjeh potrebno imati i hrabrost, nepokolebljivu predanost te jasan fokus.

Snežana je diplomirana ekonomistica, a kroz svoj poslovni vijek radila je razne poslove: pisala je blogove, bila copywriter, kreator sadržaja itd., a osam je godina provela u softverskoj industriji kao voditeljica marketinga. No, u jednom trenutku se počela osjećati nedovoljno ispunjeno.

"Željela sam stvoriti vlastiti posao, ali kočile su me realne okolnosti: odgovornost samohrane mame malog djeteta, podstanarstvo, stanarina, računi, strahovi za egzistenciju, ali i godine. Naime, u tom trenutku imala sam skoro 40 godina, a stereotipi iz okoline su vikali na mene 'Tvoje vrijeme je prošlo!'.", otkrila je Snežana.

Ostala je sama i bez ikakvih prihoda

Ona je, kaže, odmah znala da je njena misija da pomogne drugima da ispričaju svoju priču, bila ona poslovna ili životna. "Pisanje je moj dar. Međutim, kako sam mogla postati osoba koja drugima pomaže u nečemu što ni sama nije? Bez obzira na dar, najvažniji dio igrice zvane 'poduzetništvo' jeste 'živi ono što govoriš'", istaknula je Snežana.

Odvažila se dati otkaz, no nije otvorila svoju firmu, već je prešla na novi posao za koji je mislila da je onaj "iz snova". "Ali sam doživjela najdublje razočaranje i psihički mobing, što me je dovelo do toga da se osjećam kao da sam fizički bolesna", otkrila je Snežana koja je bila prisiljena birati između posla i vlastitog zdravlja te je izabrala "samu sebe" i dala je otkaz.

"Istina je da ako se sami ne pobrinete da živite svoje snove, jedino što vam se može dogoditi jest da živite nečije tuđe", istaknula je.

Snežana je ostala bez ikakvih prihoda te nije imala ničiju podršku, niti ušteđevinu. Imala je dovoljno novca za stanarinu i račune samo za tekući mjesec te je shvatila da mora brzo djelovati. Odmah je osnovala školu kreiranja sadržaja za web, koja je prvotno bila jednodnevni tečaj.

S dva eura u novčaniku do uspjeha

"Skupila sam na jedno mjesto sve ono što sam ikada pisala, svako iskustvo, kampanju, primjer. Sve što sam ikada naučila, onda kada nisam imala novca da platim nekoga da to učini, pokazalo se kao blago", istaknula je.

Snežani je dan prije održavanja radionice u novčaniku ostalo nešto više od dva eura.

"Ali kad je nešto vaše, nekako se stvari riješe. Tako se dogodilo da su me za prostor neki divni ljudi čekali da im platim nakon radionice. Oko fotografiranja i ostalog su mi pomogli prijatelji. I tada sam dobila materijalnu potvrdu svog najjačeg uvjerenja. A ono glasi da najveći resurs u našim životima ne predstavlja bilo kakav financijski kapital, već ljudi. Kapital je sjajan, jer vam daje sigurnost, ali bez ljudi, ne vrijedi apsolutno ništa", ispričala je.

"Na prvoj radionici bilo je deset ljudi. Na sljedećoj 12. I do danas je kroz moje edukacije prošlo preko 1.000 ljudi. S vremenom su došli neki veliki i važni klijenti. Ponude, poslovna partnerstva. Prilike. Izdala sam knjigu 'SoulBuzz, priče koje mijenjaju svijet'. Iako nisam imala veze, podršku, kapital u Srbiji. I tako su tisuće žena u regiji vidjele da je to moguće", istaknula je Snežana.