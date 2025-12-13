Par koji je izbjegao 'prokletstvo lutrije': 'Bilo je to ogromno olakšanje'

Jedne proljetne večeri 2010. godine, dok su se vozili na večeru, supružnici Jacki i Gil Cisneros igrali su igru "što bi bilo kad bi bilo". Dva tjedna kasnije, njihov se život iz temelja promijenio osvajanjem 266 milijuna dolara na Mega Millions lutriji.

No, umjesto da podlegnu takozvanom 'prokletstvu lutrije' koje često prati dobitnike, odlučili su svoje bogatstvo iskoristiti kako bi pomogli drugima, piše People.

Od igre 'što ako' do 266 milijuna dolara

Te večeri, Gil, koji je tada bio između poslova kao menadžer u proizvodnji, udovoljio je supruzi Jacki, koja je radila noćne smjene kao urednica u lokalnoj TV postaji. Na njezino pitanje što bi učinio s dobitkom na lutriji, bez oklijevanja je odgovorio da bi mu prioritet bio pomoći djeci da si osiguraju put do fakulteta, kako se ne bi morali mučiti kao on, koji je odrastao u skromnim uvjetima.

Samo dva tjedna kasnije, Jacki je na poslu čula vijest da je netko osvojio Mega Millions jackpot listićem kupljenim u istom restoranu gdje je Gil večer prije kupio večeru. Probudila ga je telefonskim pozivom i zajedno su provjerili brojeve. Bili su dobitni – vrijedni 266 milijuna dolara (226 milijuna eura).

"Počela sam plakati. Bilo je to ogromno olakšanje. Postanem emotivna kad se osvrnem i vidim sve što smo uspjeli učiniti i ljude čije smo živote dotaknuli", prisjeća se 55-godišnja Jacki.

Čak i prije velikih kupnji, poput vile s bazenom i luksuznog automobila koji je zamijenio Gilov stari kamionet, par je pokrenuo zakladu Gilbert & Jacki Cisneros Foundation. Kroz nju su kasnije financirali osnivanje Cisneros Hispanic Leadership Institute na Gilovom fakultetu, Sveučilištu George Washington u Washingtonu. Od tada su pomogli stotinama studenata, od kojih su mnogi, poput njih, latinoameričkog podrijetla, da se pripreme i priušte si fakultetsko obrazovanje, uključujući i stipendije na Sveučilištu Južne Kalifornije, gdje je Jacki diplomirala.

Danas vjeruju da su ih upravo deseci milijuna dolara uloženi u filantropiju spasili od "prokletstva lutrije" koje pogađa dobitnike preplavljene iznenadnim bogatstvom.

"Koliko ti je zapravo potrebno u životu? Mislili smo, 'Možemo živjeti od ovoga', a ostatak ćemo uložiti u našu zakladu", objašnjava 54-godišnji Gil.

Životi promijenjeni iz korijena

Enrique Flores (24) iz Oregona kaže da je nakon sudjelovanja u ljetnom programu Caminos al Futuro (Putovi u budućnost) shvatio da može težiti mnogo višem, što ga je pripremilo za prijave na vrhunske fakultete poput Stanforda, gdje je kasnije završio preddiplomski i diplomski studij. Danas radi u području filantropije, a svoj angažman vidi kao "zatvaranje kruga" – način da vrati zajednici ono što su njemu nekoć pružili dobrotvori koji su ga inspirirali.

Elisa Velasco je znanje stečeno u programu 2018. iskoristila za pokretanje sličnog besplatnog programa u svom rodnom gradu u Oklahomi. "Cisnerosovi su promijenili putanju mog života," kaže ona, ističući kako su joj pomogli na male i velike načine – od prvog leta avionom do razvoja osjećaja za društvenu odgovornost.

Prije dobitka, Jacki i Gil, oboje tada 39-godišnjaci, mislili su da roditeljstvo nije u njihovoj budućnosti zbog suprotnih radnih rasporeda, dugova i problema s plodnošću. Osvajanje jackpota promijenilo je sve. Jacki se podvrgnula in vitro oplodnji i 2014. godine na svijet su došli blizanci Alexander i Christopher, danas 11-godišnjaci.

Unatoč bogatstvu, par se trudi ostati prizemljen. Jacki kupuje odjeću za sinove u pristupačnoj trgovini, a veći dio svoje garderobe naručuje preko TikTok Shopa. Njihova djeca su tek nedavno saznala za priču o lutriji, i to nakon što je školski kolega to otkrio pretragom na internetu.

Jacki se rasplače dok razmišlja o utjecaju koji su imali na druge. "Naša je namjera oduvijek bila činiti dobro s onim što imamo", kaže.

Unatoč svemu, pokušavaju živjeti kao i prije sudbonosne noći 2010. godine. Zadržali su iste prijatelje i još uvijek povremeno kupe listić za lutriju. A ako netko drugi osvoji sljedeći veliki jackpot, Gil savjetuje: "Pokušajte ostati prizemljeni. Nemojte dopustiti da vas novac promijeni."

