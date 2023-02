Preljub je kršenje obećanja o vjernosti svom partneru. Tema preljuba u braku i vezama postoji oduvijek i svugdje. O tome se piše u medijima, o poznatim i nepoznatim parovima, ali svatko i zna nekoga koga je partner prevario ili je on prevario partnera. Preljub u braku, na žalost, nije toliko rijedak. Jedan muškarac iz Ujedinjenog Kraljevstva osim što je sam prevario u braku, doživio je i to da ga je prevarila partnerica kao osvetu za njegov čin. Cijelu situaciju objasnio je britanskoj stručnjakinji za odnose i kolumnistici Sun-a Deidre Sanders.

"Oboje smo imali afere i teško opraštamo jedno drugome. Ja imam 37, ona 35 i u braku smo deset godina. Mi nemamo djece. Kad je naš seksualni život stao, potražio sam zadovoljstvo negdje drugdje i imao aferu s kolegicom. To nije ništa značilo, a moja je žena rekla da će mi oprostiti slabost. Nakon toga, naš brak i seksualni život su se nakratko poboljšali. Ali, nedavno sam imao osjećaj da se nešto sprema", tvrdi muškarac.

Zatim je otkrio da je provjerio njezin mobitel dok se tuširala. Pronašao je razgovor s drugim muškarcem u kojem se dogovarala za izlazak sutradan navečer. Supruga mu je rekla da ide s prijateljicama van, a on ju je suočio s njezinim lažima. Ona je briznula u plač.

"Rekla mi je da nije spavala s tim muškarcem, ali da ga je srela nekoliko puta - i poljubili su se. Kad sam je pitao zašto, okrivila je mene. Rekla je da je to zato što joj nisam dao dovoljno ljubavi ili pažnje. To me je pogodilo, jer nisam prirodno taktičan, ali se trudim biti pun ljubavi. U posljednje sam vrijeme radio dugo, uglavnom kako bismo si mogli priuštiti preseljenje, pa sam bio preumoran za seks. Priznala je da mi zapravo nije oprostila moju aferu od prije pet godina. Jesmo li osuđeni na propast? Nisam siguran trebamo li odustati od pokušaja da spasimo svoj brak", završio je.

Deidre mu je na to odgovorila:

"Činjenica da ste oboje varali znak je da nešto nije u redu u vašem braku. Opraštanje jedni drugima nije dovoljno. Morate otvorenije i poštenije komunicirati, čak i kada je to teško. S pozitivne strane, očito se volite, pa možete ovo prebroditi ako ste oboje spremni uložiti trud".