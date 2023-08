DNK testovi bili su učinkovito sredstvo za ponovno spajanje obitelji diljem svijeta. U jednoj priči, sin se ponovno ujedinio sa svojim roditeljima 32 godine nakon što je otet kao dvogodišnje dijete. U drugom, beskućnik se ponovno susreo sa svojim sinom nakon desetljeća razdvojenosti. Mnogi ljudi niti ne znaju za postojanje članova obitelji dok se ne dokaže suprotno. Kad saznaju za to, njihovi ponovni susreti često su nevjerojatno emotivni.

Tako postoji slučaj o 78-godišnjem Johnu Pritchardu, koji nije imao pojma da njegov sin Carl Benson postoji više od 50 godina. Nije znao za njega sve dok nije primio e-mail od čovjeka koji je tvrdio da je njegov sin. Benson (56) poslao je svoj DNK uzorak web stranici koja otkriva porijeklo i dobio je šokantne rezultate. Pritchard je bio još više zapanjen rezultatima. Prema BBC-ju, Benson je rekao Pritchardu: "Ti i ja imamo 100 posto DNK odnos roditelj/dijete. Jako bih volio priliku da razgovaramo ili da se sastanem s tobom kako bismo složili posljednje dijelove slagalice."

Pritchard, koji je rođen u primorskom gradu Porthcawlu u okrugu Bridgend u Walesu, bio je jedan od mnogih beba koje su rođene tijekom Drugog svjetskog rata. Pritchard je imao teško djetinjstvo, zlostavljao ga je očuh. Sa 16 godina napustio je Wales i postao strojovođa u Didcotu. Ne samo da je tamo ostao pet godina, nego je tada upoznao Bensonovu majku tijekom kratke romanse. Kasnije je upoznao Jill, ženu koja će mu postati supruga. U to vrijeme nije znao da je dobio sina… do 18. listopada 2021.

“Prije nekoliko godina moj sin Jason odlučio mi je dati DNK test iz zabave kao božićni dar”, rekao je. "Učinio sam to, ali nikad nisam nastavio… bilo je samo zanimljivo vidjeti pozadinu." To je dovelo do toga da je Benson konačno uspostavio vezu. "S Johnovim bratićem sam stupio u kontakt preko tipa po imenu Mick Henry, predsjedavajućeg genealoškog društva Brighton and Hove", rekao je. "Prošao je kroz sve podatke, pronašao svoju rođakinju i pitao ju može li pitati Johna da mi se javi. Rekla je da, i tada sam poslao mail u kojoj je pisalo: 'Bok, ja sam tvoj sin'."

'Bok, ja sam tvoj sin'

U pismu je dalje stajalo: "Potpuno razumijem da je ovo potencijalno totalna bomba i rezultat na koji nitko od nas nije očekivao da ćemo naići. Ali ono što ću reći je da se sve to dogodilo prije više od pola stoljeća i tu nitko na mojoj strani ne može biti povrijeđen ovim otkrićem. Jako bih volio priliku razgovarati/susresti se s vama kako bismo složili posljednje dijelove slagalice."

Benson je otkrio: "Čavrljali smo neobično prirodno i postalo je vrlo očito da dijelimo vrlo slično podrijetlo, osobine, početke, stvari koje nam se sviđaju ili ne volimo." Nakon što je upitao za majku, Pritchard je rekao da je "odmah znao da je sve sjelo na svoje mjesto". Kad su se njih dvoje sreli, sličnost je bila nevjerojatna. "Bilo je to najnadrealnije putovanje u mom životu. Upoznao sam tipa: iste visine kao i ja, velikih ruku i pomislio sam: Ovo je ispravno i pogrešno na svim razinama", rekao je Benson.

"Bio sam jako zahvalan što je uopće živ, a mogao je reći: 'Ne želim znati.' Govorite o prirodi nasuprot odgoju. Imamo isti smisao za humor, oboje volimo motore, oboje se bavimo fitnesom. Nevjerojatno je da možete biti toliko slični nekome koga zapravo nikada niste upoznali," dodao je Benson .

"On je sjajan dečko, stvarno smo se složili. Žalosno je samo što smo izgubili 55 godina - ali to je život", rekao je Pritchard. "On je divan dečko s lijepom obitelji i samo bih volio da sam ga upoznao prije mnogo, mnogo godina."