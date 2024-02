Fitness influencerica Emily Skye (39) može se pohvaliti milijunima pratitelja zahvaljujući svom autentičnom pristupu fitnesu, no nedavno je vrlo hrabro otkrila pravu istinu o svom zdravstvenom stanju, piše Daily Star.

Emily je rekla da se cijeli život osjećala čudno, sve dok joj liječnici nisu dali dijagnozu koja joj je promijenila život. Otkrila je svojim pratiteljima na društvenim mrežama da ju je jako strah da se otvori o tome, ali da joj je dijagnosticiran ADHD (poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću).

Nakon godina pretjeranog razmišljanja, neprestanog preispitivanja i zastrašujućih dana, Emily je rekla da konačno pomalo shvaća što se s njom događa. Ona je kazala da njena dijagnoza mnogo toga objašnjava.

Otkrila je da je opsjednuta time da ugodi ljudima te da ima veliki strah od odbijanja. Također, Emily tvrdi da sada zna zašto joj se čini da je njen um ponekad u "petoj brzini".

'Strah od odbijanja ponekad me paralizira'

"Nasmrt me plaši to što ovo dijelim, ali evo. Uvijek sam se osjećala kao da sam 'čudna' i neshvaćena te kao da ne pripadam ovom svijetu. Pretjerano sam senzibilna, razmišljam drugačije, pretjerujem, katastrofiziram, hiperfokusiram i imam više misli istovremeno cijelo vrijeme", započela je svoju ispovijest Emily na Instagramu.

"Dnevni zadaci ponekad su mi nemogući, a ponekad je i sam izlazak iz kuće zastrašujući. Upravo mi je dijagnosticiran ADHD i RSD (disforija osjetljiva na odbacivanje), što objašnjava zašto imam veliku potrebu ugoditi ljudima i zašto se uzrujam kad sam suočena s odbijanjem, ili čak s percepcijom toga", dodala je.

"Strah od odbijanja ponekad me paralizira, sprječava me da nešto poduzmem. Vjerojatno je to razlog zašto stavljam ogroman pritisak na sebe da postignem savršenstvo, cilj koji je nedostižan i često dovodi do još većih problema, što na kraju rezultira neaktivnošću", otkrila je Emily.

Život s ADHD-om

"Cijeli život sam mislila da sam slomljena, nesposobna i neinteligentna te sam zbog toga gajila duboku mržnju prema sebi. Teret krivnje i ogorčenosti prema sebi bio je prevelik", istaknula je.

"Živjeti unutar vlastitog uma posljednjih 39 godina neosporno je bio iscrpljujući, ponekad sam željela pobjeći od vlastitih misli. Dugo sam bila svjesna da se ne uklapam u kalup onoga što se smatra 'neurotipskim' i pronašla sam olakšanje i potvrdu u svojoj službenoj dijagnozi. Sada sebi mogu pomoći i pokazati samilost", napisala je Emily.

Također je rekla da je jako zahvalna svojoj obitelji i prijateljima koji je prihvaćaju bez obzira na sve, a posebice svom partneru Decu koji je stajao uz nju posljednjih 14 godina.

Otkrila je da joj je odluka da počne vježbati u 20-ima stvarno pomogla. Emily je još rekla da je ADHD i RSD ne definiraju, niti znače da je "defektna" na bilo koji način. Ona je ustvrdila da je "nevjerojatno jedinstvena" i da zapravo duboko u sebi ne vjeruje da postoji nešto poput "normalnog". Štoviše, zna da nije sama.