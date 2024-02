Od ključne je važnosti biti potpuno iskren sa svojim liječnikom kada opisujete simptome, ali može biti teško ići u detalje ako se radi o neugodnoj temi, piše The Mirror.

Uvijek je dobra ideja posjetiti svog liječnika opće prakse ako ste zabrinuti za svoje zdravlje. To znači da se problemi mogu uočiti što je ranije moguće te potencijalno dijagnosticirati nešto ozbiljnije prije nego što napreduje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ali o nekim intimnim zdravstvenim problemima malo je nezgodnije razgovarati, pa možda zbog toga odgodite posjet liječniku opće prakse. Znanstveni stručnjaci otkrili su kako tome stati u kraj.

Liječnica opće prakse dr. Nisa Aslam rekla je da se pacijenti mogu osjećati neugodno razgovarati o bilo kakvim intimnim zdravstvenim problemima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To može uključivati seksualne i reproduktivne probleme, uključujući vaginalne gljivične infekcije, a za muškarce poteškoće u postizanju i održavanju erekcije. Međutim, zdravstveni problemi povezani s crijevima, poput zatvora i proljeva, problemi povezani s našim urinarnim traktom poput cistitisa, jednako su neugodni da se o njima govori."

Kako liječniku postavljati neugodna pitanja?

Liječnici opće prakse nemaju dugo vremena za konzultacije, stoga je važno odmah prijeći na problem kako biste što bolje iskoristili svoj posjet.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne brinite ako nemate medicinske riječi da se izrazite. Recite nešto poput, 'Boli me pri mokrenju', 'Imam bol prilikom mokrenja', ili 'Imam nekih problema tijekom seksa' ili 'Boli me kad pokušam vršiti veliku nuždu'," rekla je dr. Aslam.

Farmaceut Phil Day složio se s njom i dodao: "Zapišite to unaprijed. Manje je vjerojatno da ćete se malo uznemiriti, krenuti drugim putem ili početi više razmišljati o emocionalnoj reakciji nego o stvarnoj situaciji."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Od ključne je važnosti biti potpuno iskren sa svojim liječnikom kada opisujete simptome, ali može biti teško ići u detalje ako se radi o neugodnoj temi.

"Najgore je izaći iz ordinacije i nakon toga pomisliti: 'Oh, da sam bar to rekao' ili 'Zaboravio sam ovo spomenuti. Možda je to bilo važno.'", istaknuo je.

Liječnici vam mogu pomoći da se opustite

Kako bi pomogla pacijentu koji bi mogao biti posramljen, dr. Aslam počinje s jednostavnim pitanjima poput: "Kako vam mogu pomoći danas?".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kad se čini da su pacijenti opušteni, podsjećam ih da će sve što kažu biti povjerljivo. Vidim ogroman raspon zdravstvenih problema i vjerojatno sam se već susrela s njihovim problemom", rekla je.

"Što se tiče neugodnih tretmana, koristim se jednostavnim jezikom. Dakle, za cistitis bih govorila o boli kod mokrenja i o tome koliko često mokre. Tretmani su učinkoviti samo ako se pravilno koriste pa pacijenti to moraju razumjeti, bez obzira koliko im je neugodno", dodala je doktorica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Pacijenti se mogu osjećati neugodno razgovarati o bilo kakvim intimnim zdravstvenim problemima.

"Dakle, ako žena treba tretirati cistitis u ranoj fazi, a antibiotici joj nisu prikladni, preporučujem tablete efercitrata koje su dostupne u slobodnoj prodaji. Kažem joj da je to tableta koja sadrži kalijev citrat i limunsku kiselinu te da je mora otopiti u čaša vode", otkrila je.

"Objasnim da sastojci čine urin alkalnijim, pomažu umiriti mjehur i sluznicu urinarnog trakta te smanjuju bol i nelagodu cistitisa", kazala je dr. Aslam.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zašto je važno imati svog liječnika?

Komunikacijske vještine ključni su dio alata liječnika opće prakse, stoga je izgradnja dugoročnih odnosa, povjerenja i odnosa važna.

"Mislim da je također važan kontinuitet skrbi. To vam daje bolje razumijevanje pacijentove medicinske povijesti i potreba. Brže ste izgradili taj odnos i povjerenje i možete bolje iskoristiti to ograničeno vrijeme konzultacija", rekao je farmaceut Day.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ako se vrlo strpljiva osoba čini zabrinutijom nego inače ili su joj raspoloženje i ponašanje loši, to bi bilo nešto što bi trebalo pomoći liječniku opće prakse s dijagnozom", otkrio je.

"Farmaceuti i liječnici to rade iz dana u dan, tako da su prilično desenzibilizirani. Možda imate samo jedno neugodno pitanje godišnje, ali oni to čuju svaki dan. Mi smo stručnjaci u tome da vas opustimo", otkrio je farmaceut.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Psiholozi i logopedi stižu u domove zdravlja