Nesretna Hrvatica (38) požalila se u Facebook grupi "Mamine tajne anonimne i javne" na svoju zlu svekrvu koja joj uništava brak i supruga koji je, nakon što se požali na njegovu majku, vrijeđa.

"Suprug i ja smo šest godina zajedno, od toga smo dvije godine u braku. Sad imamo bebu od devet mjeseci, volimo se i poštujemo, bar ja tako mislim ili sam mislila sve dok nisam dobila dijete s njim. On ima skoro 50 godina i ovo mu je prvo dijete koje je dugo čekao. Ja sam zbog ljubavi prema njemu sve drugo zapostavila i posvetila se braku u potpunosti", započela je svoju ispovijest žena.

Ona je potom otkrila da i suprugova majka živi s njima te da joj pravi probleme u braku, a onda je suprug psihički muči.

"Kuham skoro svaki dan i brinem o svemu. Suprugova majka živi s nama i u sve se miješa, a poslije se lažno kune u sve sveto (u sina svog neće). Stalno nam pravi probleme u braku. Suprug sve to kao 'pusti je bolesna je' i onda se ponaša ružno prema meni. Ne muči me fizički, nego psihički sve u smislu 'Sve ti znaš, 'Ti si jako pametna', 'Ma nosi se, idi gdje će ti biti bolje', 'Pusti je ona je stara i bolesna'", istaknula je nesretna žena.

'Stara će biti sve gora, a on agresivniji'

"Njoj ništa neće reći, a mene nekad baš ružno izvrijeđa. Da budem iskrena i da ne duljim, moja beba je prijevremeno rođena. Svekrva mi je u trudnoći govorila: 'Dabogda ti se dijete okrenulo, pojeo te vrag, što se ne razboliš, moj sin te trpi jer si trudna' i ja sam rodila prije vremena jer mi je nabijala pritisak, a ja sam jako osjetljiva osoba. Beba je imala puno komplikacija i ja sam je zbog toga puno zamrzila", dodala je žena.

"Ženice što da radim? Ja svog muža puno volim, mada on kaže da me voli, sva ta svađa brzo prođe i on opet bude nježan, ali mene to jako boli", istaknula je.

Nesretna žena požalila se u Facebook grupi "Mamine tajne anonimne i javne" na svoju zlu svekrvu koja joj uništava brak i supruga koji je, nakon što se požali na njegovu majku, vrijeđa.

Zabrinute žene mahom su novopečenoj majci savjetovale da se spakira i s djetetom ode od supruga te da započne novi život daleko od ponižavanja i uvreda.

"Žena te tako klela dok si bila trudna i on nije ništa poduzeo po tom pitanju. I stalno brani majku i tebe vrijeđa i još ti kaže da ideš ako ima gdje bolje… Nađi mali stan i idi. A on neka plati alimentaciju za bebu i uzdržavanja za tebe", savjetovala je Danijela i dodala:

"Čuvaj sebe i svoje i živce. Samo sretna majka može podići sretno i zdravo dijete. S vremenom stvari će biti sve gore. Stara će biti starija i još više zla, a on će postati agresivnijim."

'Mamin sin, od takvog bježati što dalje'

"Ja bih se na tvom mjestu pokupila s djetetom i otišla. I sam ti je rekao da ideš gdje ima bolje, a bolje od njega i nekakve frustrirane babetine koja kune tebe i tvoje dijete (koje je njeno unuče) možeš naći. Njega ostavi neka tetoši svoju majku i ne zavaravaj se - on niti te voli niti te poštuje", istaknula je Jadranka.

"Sve više ovih priča iz 18 stoljeća… Žene radite na sebi! Mijenjajte sebe, a ne neke babe i muževe, školujte se, imajte svoj novac i svoj posao i stabilnost! Kakav život sa svekrvom? U startu se na to ne pristaje! Za nju se može brinuti i na druge načine! Nema pomoći u vašoj situaciji, nitko vam pomoći ne može osim vi sami sebi!", opomenula je jedna korisnica.

"Mamin sin, od takvog bježati što dalje", napisala je Katarina, a s njom se složio i Bruno koji je dodao: "Ti imaš posla s maminim sinom i ti smetaš da se on posveti mamici. Ne postoji ta koja će njoj odgovarati. Ukratko, uvalila si se u gov*a".

"Prvo bi snimila staru babu i to pokazala mužu, a ako on ne bi te poslušao, otišla bi s djetetom u Centar za socijalnu skrb, policiju ili već gdje s optužbom za maltretiranje mene i djeteta. Da on tebe voli i poštuje drugačije bi postupio", istaknula je Renata i dodala:

"Sutra kad stara umre reći će ti on da si ti kriva, zato se na vrijeme makni. Eto im nek' se druže. Znam da će svi reći 'lako je govoriti kad nisi u tuđoj koži', ali da je mene, dok sam trudna bila, stara klela a on ne bi ništa poduzimao davno bi ih pozdravila."