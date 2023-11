Jedna mlada majka u grupi "Mamine tajne" požalila se da njena svekrva živi 400 kilometara od nje i supruga te da izbjegava čuvati i brinuti se za unuke, mada se to od nje očekuje, piše Moje vrijeme.

POGLEDAJTE VIDEO: U Hrvatskoj sve manje sklopljenih brakova, a velik broj razvoda: Zašto pucaju i kako ih spasiti?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svekrva živi udaljena oko 400 kilometara od nas. Mi imamo dvoje male djece. Mlađi je rođen prije dva mjeseca, a stariji će uskoro napuniti dvije godine. Ja i ona nismo baš u najboljim odnosima. Zapravo, u korektnom smo odnosu, ali sam joj kroz godine u više navrata otvoreno dala do znanja neke stvari koje joj zamjeram. Neću sada previše ulaziti u detalje", napisala je žena.

"Muž se slaže sa mnom, ali nikad ga neću trovati protiv nje. Samo mi je drago što je sam shvatila kakva je ona zapravo i da se pretvara da je nešto što nije, Stvar je u tome da je žena u mirovini, dakle doma je i ne radi ništa osim što vozi muža na posao", dodala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mlada majka otkrila je da je njena svekrva sklona davanju lažnih obećanja.

Povraća joj se od njenog 'glumatanja'

"Jako puno puta je obećala doći k nama kako bi bila s djecom, da meni pomogne nakon poroda i tako dalje. Ali svaki put ponudi neku ispriku: hladno je, vruće je, ide na rođendansku proslavu, kvar na autu, nema gdje ostaviti psa. Znači, ima milijun isprika zbog kojih nije došla i ne dolazi. Dođe možda jednom godišnje", istaknula je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Žena se požalila da joj svekrva ne želi pomoći oko djece te je svojom ispovijesti izazvala burne reakcije.

"Kad i uspije doći, to je takvo prenemaganje i glumatanje da mi se povraća. A još uz to ne uspije niti poruku barem poslati i pitati kako su djeca, nazvati nas video pozivom, da ih barem tako vidi. Uvijek se mi njoj prvi javljamo i zovemo", otkrila je žena i dodala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"I onda kad ju muž 'pobere na red' i 'napraši', onda se nađe uvrijeđena, digne nos i govori kako je njoj teško i da mi nju ne razumijemo. Muž je rekao da mu je dosta i zabranio mi da ju više uopće i pitam kad će doći. Rekao je da ga nije briga i ako će doći, neka dođe, a ako neće, da ne mora. Kaže da našoj djeci ništa neće nedostajati. Šta vi mislite, je li to normalno? Šta napraviti?", pitala je zabrinuta žena koja je izazvala burne reakcije svojom objavom.

'Nisi normalna kad to očekuješ'

"Čekaj, niste baš u najboljim odnosima, a očekuješ da ti dođe doma pomoći oko djece? Pa ti onda nisi normalna kad to očekuješ. Ja sam s mojom u izvrsnim odnosima, pa ne očekujem to od nje. Ako mi može pripaziti djecu kad mi treba, OK. Ako ne može, Bože moj, neću ju roknuti zbog toga", napisala je Martina.

"Ne gledamo svi život na isti način. Moje osobno mišljenje je da se nisam udala za svekrvu, nego za njenog sina. I mi nismo rodili djecu svekrvi niti punici, nego sebi. Ako žele vidjeti svoju unučad, vrata su otvorena, a ako ne žele, ne moraju nikada. Ja nikad tu nisam imala velika očekivanja", istaknula je Mirnesa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kada sam prije par godina rodila, moja svekrva je bila kod mene samo jedan dan i jednu noć, i to je to. Jednostavno nije mogla zbog svojih obaveza i zahvalna sam joj na toj jednoj noći. Svoje smo dijete podigli bez bilo koga, hvala Bogu. Poštujemo se uzajamno, a meni je najbitnija moja obitelj i to da smo mi sretni i složni. Sve drugo je manje bitno ili posve nebitno", zaključila je Mirnesa.

Foto: RTL Foto: RTL

"Pustite ženu na miru. Tko zna kakve probleme ima. Doći će kada bude spremna. Umjesto da muža okrećete protiv njegove majke, prihvatite da nisu svi ljudi jednaki i smanjite očekivanja", poručila je Slavica.