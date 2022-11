Većina roditelja složit će se da nema šanse da biraju između svoje djece. No, jedna je mama otkrila da se osjećala prisiljenom učiniti upravo to, piše The Sun.

Prije dva desetljeća Dawn Voris (60) iz Indiane napravila je mučan izbor s kojim je otada živjela svaki dan. Suočena s financijskim problemima, otkriće da očekuje blizance nije bilo posve radosno iskustvo za nju.

"Kad sam od doktora čula 'očekujete blizance', šokirala sam se. Preplavila me panika. Gledajući svog supruga Clinta znala sam da mu se ista misao motala po glavi. Kako bismo si uopće mogli priuštiti dvije bebe", rekla je Dawn u razgovoru ekskluzivno za The Sun.

Početkom 2000. godine ona i suprug tada su imali 37 godina i bili su siromašni. "Mučili smo se platiti račune. I on i ja strahovali smo od otkaza i naše su nam obitelji financijski pomagale. Držali smo se iznad vode, ali bilo je jako teško", ispričala je Dawn.

Par je u lipnju 2000. godine otkrio da očekuje blizance, a ona se i prije toga borila s tjeskobom. Kako su se dani pretvarali u tjedne, Dawn i Clint razgovarali isključivo o svojim bebicama jer su bili suočeni s vrlo teškim odlukama.

Nikome nisu rekli da čekaju blizance

"Osjećala sam veliku ljubav prema bebama, ali znala sam da im ne mogu dati život kakav zaslužuju. Nisam mogla jesti, spavati ili se fokusirati na posao, sve dok su te dvije bebe rasle u meni. Nikome nismo rekli da čekam blizance, čak ni mojoj mami. Cijelo vrijeme u glavi su mi se rojili strahovi za budućnost", otkrila je Dawn.

Kad je bila 20 tjedana trudna, saznala je da nosi djevojčice te je odlučila jednu od njih dati na posvajanje. Nedugo nakon toga ona i suprug posjetili su agenciju za posvajanje.

"Željela sam da svaka od njih ima šansu u životu. Tada sam znala da ih oboje ne možemo zadržati. Suprug i ja smo proveli sate čitajući o različitim parovima, obiteljima koje su očajnički željele pružiti dom pun ljubavi djetetu", rekla je Dawn.

"Željeli smo odabrati par za koji smatramo da je sličan nama, koji živi na selu i voli konje kao i mi. Konačno smo odabrali, srce mi se cijelo vrijeme slamalo."

Ali odluka, tvrdi Dawn, koje će se bebe odreći bila je mučna. "Bio je to nemogući izbor i znala sam da ne mogu čekati da se rode da to učinim. Tako sam odlučila da će druga beba koja se rodi otići u novu obitelj."

Željela ju je zadržati, no bilo je prekasno

Skrivanje činjenice da nosi dvije bebe, a ne jednu, također se pokazalo izazovom. "Moj je trbuh ostao mali jer sam patila od užasnih jutarnjih mučnina. Ali to što nisam bila iskrena s ljudima koje sam voljela bilo je užasno", kazala je Dawn.

"Znala sam da to mora biti tajna, da će mi suditi zbog onoga što smo odlučili učiniti. Nisam to mogla podnijeti povrh boli i krivnje koje sam već osjećala."

U veljači 2001. godine Dawn je carskim rezom rodila Mikaylu i Becky. "Unatoč svim hormonima koji su se uzburkali nakon poroda, morala sam obuzdati svoje emocije kad sam vidjela Becky. Dopustila sam si da je samo na trenutak uhvatim za ruku prije nego što je odvedena u svoj inkubator", prisjetila se Dawn.

Kasnije tog tjedna Dawn je gledala kako posvojitelji dolaze po svoju novu kćer. "Tada sam se slomila. Toliko sam je željela zadržati, imati oba svoja djeteta. Ali papiri su bili potpisani i bilo je prekasno. Srce mi se slomilo", ispričala je.

Vrativši se kući novopečena mama Dawn borila se s realnošću svoje odluke. "Imala sam prekrasnu kćer, ali nisam mogao prestati razmišljati o Becky, mojoj bebi koja nije bila u mojim rukama, koja nije bila uz svoju sestru. Sve to vrijeme jedina osoba koja je znala istinu bio je moj suprug. Bila sam toliko loše da mi je liječnik prepisao lijekove za postporođajnu depresiju. Trebalo je godinu dana da tuga počne nestajati", rekla je Dawn.

Nestala je nakon 20. rođendana

Vremena su i dalje bila teška za malenu obitelj. Dawn i Clint izgubili su posao, a kad je Mikayla imala četiri godine, podnijeli su zahtjev za bankrot. Dawn je često mislila na Becky te je brižno čuvala svoju tajnu i nije bila sigurna hoće li je ikada ikome otkriti. No u prosincu 2020. godine, kada je Mikayla imala 19 godina, Dawn je primila poruku koja je sve promijenila.

"Pismo je bilo od agencije koja pomaže ljudima pronaći rođake. Srce mi je jako tuklo dok sam čitala da nas je, nakon skoro 20 godina, Becky htjela upoznati! Nakon radosti uslijedila je briga Što bi Mikayla rekla kad bi saznala istinu? Nisam mogla podnijeti pomisao da se osjeća povrijeđenom i ljutom što smo to tako dugo skrivali od nje", kazala je Dawn te su ona i suprug svoju tajnu odlučili još malo čuvati samo za sebe.

Njih dvoje našli su se s Becky u kafiću koji je bio na pola puta između njihovih domova. "Bila sam jako nervozna, no sve je prošlo kad sam je ugledala. Izgledala je točno kao Mikayla. Bilo je nevjerojatno. Morala sam se zaustaviti da je ne zagrlim. Umjesto toga, samo smo sjedili i razgovarali", ispričala je Dawn.

Ona i suprug odgovorili su joj na sva pitanja te su saznali da je imala sretno djetinjstvo. Nedugo nakon toga Mikayli su otkrili da ima sestru. Kad su se dvije sestre napokon ponovno susrele u pizzeriji, dva desetljeća nakon što su bile razdvojene pri rođenju, svi su bili sretni.

Fokusirajući se na budućnost, Dawn je odlučila isplanirati proslavu 20. rođendana za djevojke. No, nekoliko dana prije zabave, Becky se počela distancirati. "Nije odgovarala na poruke ni meni, ni sestri, nije došla na zabavu, a na kraju je rekla da ne želi ostati s nama u kontaktu. Srce mi se slomilo. Osjećam se kao da sam je izgubila dva puta. Ali sve što mogu učiniti je poštovati njenu želju da je ne kontaktiram. I zadržati nadu da jednog dana svi opet budemo zajedno", istaknula je Dawn.