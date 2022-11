Koje je po vama bilo najbolje razdoblje od nezavisnosti naovamo?, pita reditovac koji smatra da se u Hrvatskoj najbolje živjelo prije četiri, pet godina.

Mnogi se slažu s njime. " Prije nekoliko godina, prije cca. 5 -10 godina. Plaće su bile samo neznatno manje nego sad, a cijene osjetno niže.", piše jedan, a drugi se nadovezuje. "Istina, tamo 2015. pa do korone već falilo radnika jer ljudi otišli van u krizi, mogla se ispregovarati dobra plaća a cijene su bilo okej prema ovome danas.".

Naravno, bilo je dosta onih koji su odgovorili šalama, tipa "bilo je to godine devetsto i pete" ili "od 2030. do 2045.", no ima i onih koji misle da je najbolje bilo početkom 2000.ih.

'Od 2003. do 2008. bilo je zlatno doba'

" 2015 do 2020. meni osobno. Al kad pogledam starce i kako smo živjeli mislim da je od 2003. do 2008. bilo zlatno doba.", piše jedan. "Moji starci su isto tih godina puno trošili, kupio se auto za cash, preuredila cijela kuća, nema vikend kad se nije ostavilo parsto kuna na gluposti za kuću, od ukrasa do stvari za kuhinju. A nije da imaju neke full dobre poslove.", dodaje jedan komentator.

Nekima je ključna bila detuđmanizacija.

"2000.-2005., od Hrvatske pred sankcijama i skoro nikakve perspektive do naglog okreta preko noći, početak nove vlasti, otvaranja, novih mogućnosti, strelovitog uspona interneta, nekih novih nadanja i ogromnog priliva novca iz Europe.", piše jedan.

'Počeli smo ostvarivati napredak'

Jedan reditovac je dao opsežan odgovor. Za mene je najbolje razdoblje bilo od 2002. do 2009. Tada smo se kao država otvorili i počeli ostvarivati veliki i gospodarski i društveni napredak, doslovce preko noći. Ljudi su gradili kuće, kupovali dobre aute, a vratilo se i mnogo povratnika sa Zapada s kapitalom pa se ulagalo na sve strane. No tada nismo znali da je to plod masovnih zaduženja nego smo uživali i stvarno se vjerovalo da ćemo do 2010. ući u EU i biti na nivou malo ispod austrijskog. Kad ono PRC, došla kriza 08', kod nas je zapravo došla početkom 2010. i ode sve u 3pm. I da, društvo je bilo puno otvorenije nego danas i to ću uvijek priznati kao jedini vrhunski potez Sanadera koji je za to dosta zaslužan (npr. prvi je čestitao pravoslavni Božić).

Dosta je dobar period bio i od 2016. do 2020. kada smo se konačno počeli izlaziti iz te gospodarske krize i baš se osjetio val optimizma te 2018. i 2019. Kad ono, opet 'prc', došla je globalna pošast koja je paralizirala cijeli svijet, a i potresi. Samo smo to sad lakše amortizirali jer smo sad dio EU.

Krvava Noć vještica u Samoboru, propaganda, mašinerija

Najgori bi periodi, nakon rata, bili definitivno od '96 do '00 kad je Tuđman popi*dio i pretvorio se u diktatora i počeo gušiti građanske slobode i voditi Hrvatsku u izolaciju (krvava noć vještica u Samoboru, HRT se pretvara u propagandnu mašineriju HDZa, cenzura onih koji misle drugačije, gašenje 101-ice i nepotvrđivanje zagrebačkog gradonačelnika).

I također je katastrofalan period bio 2010. do 2015. Sjećam se da su tada ljudi rovali po kontejnerima, svaki dan bi netko od mojih znanaca ostao bez posla i ljudi koji su do prije godinu dvije lijepo živjeli su se odjednom počeli boriti za golu egzistenciju. Meni je to bio čak i najus*aniji period od kraja rata na ovamo."