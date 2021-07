Tess Talley izazvala je bijes javnosti kada je pozirala uz strvinu rijetke, crne žirafe koju je lovila i ubila, a sada - pokušava objasniti zašto je to još uvijek njezin najponosniji trenutak te zašto je svaka životinja koju 'požanje' trofej.

Dan kada je lovila žirafu, u Južnoj Africi, za nju je bio emocionalni tobogan - objasnila je da je noć prije bila toliko uzbuđena, da je jedva spavala.

Na sam dan satima je tražila žirafu s vodičem, da bi na kraju pronašla onu za kojom je tragala. Na putu su prešli preko kosti mlade žirafe koju je ubio stari mužjak - onaj kojeg su tražili.

'Osjetila sam čisto olakšanje'

Tess je rekla: "Odjednom ga vidim kako se probija kroz gusto drveće i već nas je uočio. Bio je pomalo nesiguran u što točno gleda, ali taj trenutak zbunjenosti dao mi je priliku postaviti nogare puške i dovesti ga u moj domet.

"Dok je stajao i gledao nas i pokušavao dešifrirati što smo, uspjela sam nanišaniti vrat, otprilike metar od njegove glave.

"Smireno sam stisnula obarač, osjetila trzaj puške i odmah sam vidjela kako se žirafa srušila! Učinila sam to! Pogodila cilj i on je pao. Osjetila sam čisto olakšanje što sam vidjela kako se srušio na mjestu. Bilo je nevjerojatno. Osjećaj uspjeha nakon napornog rada na uhođenju, kilometara pješačenja i proteklih dana kad sam se vraća praznih ruku.

Osjećaj uspjeha bio je neodoljiv. Počela sam se tresti i zapkalala koliko mi je bilo laknulo što je ovaj lov bio ne samo uspješan nego bio brz, čist i etičan. Žirafa je odmah ubijena bez nepotrebnih patnji. Potom je započeo posao obrade - naravno, nakon nekoliko slika.", prisjeća se.

Brižna maćeha koja jako voli lov i oružje

Tess nije baš ono što očekujete kada zamislite arhetipskog lovca na trofeje.

Sitna plavuša, 39-godišnja Teksašanka radi kao administrator računa. Ona je predana supruga, brižna maćeha, ima psa boksera po imenu Gunner kojeg obožava. I voli i lov i ubijanje životinja. Do sada ih je ubila više od 20.

Slike lovaca koji ponosno poziraju sa svojim plijenom uvijek će šokirati ljude, ali za Tess je to više od fotografiranja. To je ono s čime je odrasla. Za nju je to način života.

Tess je rekla da, iako se smatra lovcem, vjeruje da se izraz 'lovac na trofeje' koristi izvan konteksta.

"Za mene, kad lovim, svaka životinja koju požanjem je trofej", kaže ona. "Toliko se ulaže u svaki lov. Ne završava svaki lov uspjehom."

Tess je u sport, kako naziva lov, ušla kao dijete. "Odgojena sam oko lova, u obitelji imam nekoliko lovaca, zajedno s prijateljima. Vidjevši uzbuđenje i slušajući priče, znala sam da želim doživjeti isto“, kaže.

Ponavlja kako je svaka lovina za nju trofej.

"Cijenim svaki svoj ulov", kaže ona. "Bilo da se radi o srni ili žirafi. Sve jednako cijenim i poštujem,“ naglašava te dodaje: „No ako bi baš morala izdvojiti samo jedan ulov to bi bila žirafa.“

"Molitve prije lova bile su uslišane, prvi hitac je bio uspješan, iskustvo se nikada neće zaboraviti. Emocije su bile velike, a moj omiljeni dio ... stado zapravo raste! To ja zovem pozitivnim rezultatima.", uvjerava.

'Nikad neću požaliti ni jedan svoj lov'

Dodala je: "Nikada neću požaliti nijedan svoj lov! To je ono što sam i što volim raditi. Nikada se zbog toga neću ispričavati."

Govoreći o kritičarima i tko ju najviše napada, Tess je rekla: "Osim očekivanih aktivista za prava životinja i PETA-e koja pretjerano reagira, dobivam mnogo iz Njemačke i Italije.

"Voljela bih da netko iz Italije sa mnom podijeli nevjerojatan recept za domaći umak od špageta - ukusan je s mesom od divljači."

A one koji joj prijete ubojstvom i silovanjem ili ju vrijeđaju, redovio obljavljuje na svojoj Instagram stranici, zajedno uz kritiziranje svih koji bi ograničili pristup automatskom oružju ili marak uveli provjeru da oružje ne završi u rukama kriminalaca.

Tvrdi da ju kritičari ne diraju previše i savjetuje svakome tko je na meti trolova da ostane jak.

"Odlučite li se loviti, plesti, baviti se određenim sportom ili biti netko tko vas izdvaja od drugih, ne odustajte", rekla je. "Ne dopustite da vas negativnost i zastrašivanje drugih natjeraju da promijenite svoj identitet! Zauzmite se za ono u što vjerujete, neka vaše svjetlo zasja!

"Bog vas je stvorio da budete točno ono što jeste i da budete ponosni na to! Samo zato što netko odluči živjeti svoj život različit od vašeg ili ako odluči jesti drugačije od vas, to vas ne čini lošom osobom.

"Svatko može donositi vlastite odluke, jesti sa svog tanjura, to je blagoslov koji nazivam" biti Amerikanac "."

A za Tess je odlazak u lov mnogo više od pukog rezultata, čak ima i liniju nakita izrađenog od životinja koje je ubila.

U svojoj internetskoj trgovini također skladišti slonovu kože i pazi da iskoristi sve dijelove životinja koje ubija.

A najviše se ponosi time što njena obitelj jede organsko meso. "Puniti zamrzivač svježim mesom bez hormona i antibiotika izvrstan je osjećaj.", kaže.

I dok su mnogi lovci na zlu glasu , Tess vjeruje da zapravo ne postoji nešto poput 'lošeg lovca'.

"Svi su lovci dobri", rekla je. "Odbijam reći da postoji loš lovac. Lovci ne moraju koristiti istu taktiku ili oružje kao ja da bih bili dobri lovci. Svi smo na istoj strani, na terenu iz istog razloga. Dobivamo li uvijek te pozitivne ishode? Ne. Nemamo. To je lov, nema jamstva da ćemo uloviti životinju pri svakom putovanju. Ali svako putovanje se itekako isplati i nikada ne žalite!, kaže.

Ističe da lovokradice i one koji muže životinje uopće se ne smatra lovcima „Niti itko koga ja poznaje,“

'Imao je krive rogove, spriječila sam da prenese loše gene'

Tess želi istaknuti da u lovu postoji element očuvanja bioraznolikosti , a kao primjer navodi svoj lov koji je objavljen u magazinu teksaške udruge lovaca

Objasnila je: "Prošle sezone, 2019., lovila sam srne. Bilo je nevjerojatnih primjeraka u tom području, ali mi je za oko zapeo jedan srndać. Borio se s drugima, to je bila 'trulež'“.

"Njegova genetika i rogovi bili su nevaljali, prije nego što je to prenio na slijedeće sezone, skinula sam ga. Ponosna sam što mogu reći, kao član TTHA -e, da se nadam da će ova priča pomoći drugim članovima koji je pročitaju da shvate da lov nije uvijek o dobivanju najveće životinje, jelena s najvećim brojem bodova ili najljepše životinje koja ga čini trofejem, ali odgovorni lovci poput mene također čine sve što mogu kako bi povećali kvalitetu i količinu životinja u našem stadu“, kaže i ponavlja

"Sve životinje su trofeji"

Uvjerena da pomažu ekonomiji i ekosustavu

Uvjerava da lovci imaju ogromnu ulogu u pružanju pomoći prirodi, osobito financiranjem napora za očuvanje diljem svijeta.

"Mi kao lovci koji kupujemo lovačku dozvolu, kupujemo oružje ili streljivo, ulažemo toliko novca u očuvanje. To ima dvije glavne posljedice. Prvo, djeluje kao izvor financiranja za državne agencije koje pomažu u očuvanju staništa. Drugo, pomaže u kontroli populacije lovine, na primjer jelena i losa, koji bi inače mogli imati eksplozije stanovništva zbog smanjene populacije grabežljivaca. Također pomažemo u financiranju napora protiv krivolova.", kaže.

No, organizacije za dobrobit životinja se ne slažu.

'Ma kakva kontrola, oni love najbolje primjerke'

U razgovoru za LADbible, dr. Mark Jones, veterinar i voditelj zaklade Born Free, rekao je: "Trofejni lov pretežno je rezervirano za bogate pojedinace iz razvijenog svijeta, koji plaćaju velike pristojbe i troškove za privilegiju ubijanja veličanstvenih primjeraka divljih životinja radi vlastitog zadovoljstva i valjda, kako bi impresionirali svoje društvo“, kaže i nastavla

"Zagovornici, uključujući neke organizacije za zaštitu, tvrde da lov na trofeje pogoduje očuvanju divljih životinja, dajući divljim životinjama novčanu vrijednost i tako pružajući lokalnim ljudima razlog da ih toleriraju; da lov uklanja viškove ili problematične životinje te stvara prihode koji mogu podržati zaštitu divljih životinja i napore za očuvanje. No dokazi za ove tvrdnje jednostavno ne postoje

Doktor Jones vjeruje da, iako lovci poput Tess plaćaju visoke pristojbe za odlazak u lov, ukupni prihod je "sićušan" u usporedbi s drugim oblicima prihoda, pri čemu velik dio prihoda ostaje agencijama

Jones je dodao: "Lovci na trofeje obično žude za najimpresivnijim životinjama s posebnim obilježjima kao što su najveće, najtamnije grive ili najduže kljove. Daleko od toga da budu višak ili problematične životinje, mete su često ključni pojedinci i njihova smrt od ruke lovaca može imati široke i razorne utjecaje na stabilnost životinjske populacije i širu ekologiju“, kaže.

"Lov na trofeje rijetko je, ako ikad, istinski održiv, pri čemu se manipulira životinjskom populacijom i postavljaju kvote za maksimiziranje profita, preporučena ograničenja na temelju dobi i područja koja se rijetko poštuju, a razine lova često premašuju kvote.", zaključuje.