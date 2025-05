Mislila je da ima gljivice, no dijagnoza ju je šokirala: 'Nikada me nije bilo toliko strah'

Laura Jennings (40) iz Leedsa je za Mail Online ispričala kako je godinu dana živjela u uvjerenju da ima gljivičnu infekciju nokta, sve dok joj nije dijagnosticiran rijedak oblik raka kože – akralni lentiginozni melanom.

Sve je počelo u travnju 2022. kada je primijetila tamnu mrlju ispod nokta na nožnom prstu. Mislila je da je riječ o modrici. No kako se stanje pogoršavalo, a nokat počeo propadati, odlučila je posjetiti liječnika, a nakon što ga je kontaktirala telefonski, rekao joj je da je riječ o gljivičnoj infekciji i propisao joj antifungalnu kremu.

Situacija se nije popravila...

Tijekom naredne godine stanje se nije popravilo te je tražila pregled uživo, a na pregledu je liječnik primijetio da je promjena ozbiljnija i uputio Lauru na dodatne pretrage. Rezultati su potvrdili da ima akralni lentiginozni melanom, oblik raka koji se pojavljuje ispod noktiju, na tabanima i dlanovima.

''Vodila sam sina na satove plivanja, pitajući se je li to posljednji put da ga vodim. Nisam mogla prestati razmišljati – što ako ne doživim da završi školu? Što ako ne budem uz njega kada se bude ženio? Što ako nikad ne postanem baka? Imala sam osjećaj kao da mi se tijelo okrenulo protiv mene. Nikada me nije bilo toliko strah da bi mi život mogao biti oduzet, a da ja to ne želim", rekla je za Mail Online.

Nakon postavljene dijagnoze, Jennings je operirana kako bi joj se uklonio nokat i što veći dio tumora te joj je djelomično amputiran prst kako bi se uklonile preostale stanice raka. Uklonjen joj je i limfni čvor u preponi kako bi se provjerilo je li se rak proširio, a daljnje pretrage pokazale su da je operacija bila uspješna i da se rak nije proširio.

