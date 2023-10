Linda Solley Hurd na svom je TikToku otkrila da je bila ljuta na muškarca 15 godina te mu se tijekom njih osvećivala jer je pljunuo njenu prijateljicu, piše Mirror.

Linda je otkrila da je otišla toliko daleko da je uspjela uvjeriti njegovu zaručnicu da ga ostavi.

Ona je prije 15 godina izašla navečer sa svojim društvom u jedan stand-up klub, a njena je prijateljica, dok je ustajala, slučajno udarila stolicom muškarca koji je stajao iza nje te se on zbog toga polio pićem.

"Brutalno ju je izvrijeđao. Nije želio čuti njenu ispriku te ju je pljunuo. Kad je moja prijateljica otišla na WC da se opere, počela sam mu vrištati u lice, a on je i mene izvrijeđao", otkrila je Linda koja je bila toliko bijesna da je kasnije muškarca našla na Facebooku te je saznala da je veliki obožavatelj dvije popularne serije.

"To je bilo u vrijeme kad su se one emitirale jednom tjedno i sve biste učinili da izbjegnete spojlere", kazala je.

Slala mu je poruke koje su ga razbjesnile

Linda je preko raznih foruma pronašla sadržaj serija te je napravila niz lažnih Facebook računa i onda je muškarcu slala poruke sa spojlerima svaki tjedan. To ga je jako razbjesnilo, no ona mu je i dalje nastavljala slati poruke.

"Blokirao bi me, no ja bi napravila drugi profil i nastavila bi mu slati spojlere. Bilo mi je tako zabavno, toliko da sam to radila nekoliko mjeseci", otkrila je. Linda je bila zadovoljna i nastavila je sa svojim životom. No, ostala je u šoku kad se muškarac pojavio na jednom od predavanja na njenom fakultetu.

"Počeo je slušati sa mnom politologiju, a on je đavolji odvjetnik za sve. Svako loše mišljenje koje na svijetu postoji, on ga ima! Pa sam si rekla 'Oh, zašto sam prestala zagorčavati život ovom tipu? Stvarno ga mrzim!'", ispričala je Linda.

No, na njenu veliku žalost muškarac je prestao dijeliti svoje interese na društvenim mrežama. Ipak, jednog je dana sjela iza njega te je uspjela vidjeti njegovo korisničko ime za Reddit. Tako je doznala njegove interese te mu je opet porukama zagorčavala život.

Nakon što su predavanja završila, Linda je nastavila dalje sa svojim životom i nije razmišljala o muškarcu osam godina. Sve dok nije saznala da se prijateljičina prijateljica zaručila za tog čovjeka te su bili "prilično blizu vjenčanja".

'Ne biste trebali napadati žene!'

"Ulogirala sam se na njegov Reddit da vidim je li još uvijek aktivan na njemu i imala sam što vidjeti! Dijelio je prilično zlokobne stvari vezane uz zaručnicu", otkrila je.

Linda je priznala da je te stvari smatrala toliko jezivima i bezobzirnima da se osjećala prisiljenom to podijeliti s njegovom zaručnicom.

"Da se radi o vašem partneru, htjeli biste to znati. Njegovoj zaručnici poslala sam poruku s jednog od mojih lažnih profila. 'Hej, trebala bi pogledati ovo', napisala sam joj i poslala screenshotove njegovih jezivih objava'", ispričala je.

Linda je otkrila da je ona nakon toga raskinula zaruke. "Kasnije sam vidjela da ima prekrasnu djecu i uspješan posao i čini se da ima sretan brak, barem na društvenim mrežama. I prekrasna je. A što se muškarca kojem sam zagorčavala život tiče, ne znam gdje je i što radi", otkrila je.

"Ne biste trebali napadati žene i nazivati ​​ih ku*kama", poručila je Linda za kraj.