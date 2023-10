Muškarac Scott Drummond, sada u kasnim šezdesetima, imao je samo 28 godina kada je iščašio palac u nesreći na skijanju i trebao se podvrgnuti rutinskoj operaciji kako bi sanirao ozljedu. Ali, jedna od medicinskih sestara u operacijskoj sali pokvarila je Drummondovu operaciju i on se prisjetio kako je vrištala 'Ubila sam ga!' dok je trčala iz sobe.

Govoreći za Prioritize Your Life, Drummond je rekao da je sljedeće čega se sjeća bio nekakav čudan osjećaj u ruci, i odjednom je lebdio iznad svog tijela gledajući dolje na operacijski stol.

“Gledao sam svaki šav koji mi je stavljen na palac”, rekao je.

Drummond se također prisjetio osjećaja prisutnosti pored njega. Gledajući unatrag, Drummond je uvjeren da je osoba s njim bila Bog. Bezlično biće zatim je prenijelo Drummonda na polje puno veličanstvenog cvijeća, piše Unilad.

Objasnio je: “Stajao sam u polju gdje je osoba koja je bila sa mnom bila odmah do mene, ali je nisam mogao vidjeti. Pogledao sam ulijevo i tamo su bila neka visoka stabla, i sjećam se da su to bila stabla najneobičnijeg izgleda, imala su dugačko deblo s lišćem na vrhu, i bilo ih je puno. Zatim desno od toga, bilo je poljsko cvijeće, prekrasno poljsko cvijeće, i bilo mi je do struka. I samo se sjećam da sam gledao i vidio kako je cvijeće bilo lijepo, jer nešto u čemu stvarno uživam je rad u dvorištu i vrtu i upravo sam se sjetio da su žive boje bile veličanstvene. Sljedeće što sam shvatio je da osoba koja me dopratila tamo više nije bila ondje i da sam bio sam, ali bilo je tako mirno."

Foto: Youtube Foto: Youtube

Jednom kada je Drummond stigao do oblaka, jedna se ruka provukla do njega i rekla mu: “Još nije tvoje vrijeme. Imaš još stvari za napraviti." Dok se ruka povlačila natrag u oblak, Drummond je bio povučen natrag u vlastito tijelo i vidio je kako leži na operacijskom stolu. Od tada je Drummond rekao da je 'znao da mora učiniti nešto bolje sa svojim životom'.

