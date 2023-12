Dokaz da je put ljubavi zaista nepredvidiv dokazuje priča mladog bračnog para Cvetković iz manjeg grada u Srbiji. Njihova ljubavna bajka gotovo je nestvarna, budući da su ih spojili oglasi za polovne automobile.

Dina je namjeravala prodati svoj Ford kako bi si priuštila automobil iz svojih snova, BMW. No, umjesto toga, dobila je životnog suputnika, piše Kurir.

Kada ga je ugledala, sve je stalo

"Uzela sam broj s oglasa za rabljeni automobil, kontaktirala ga, i počeli smo se dogovarati jer je on naveo u oglasu da mijenja taj BMW za neko manje vozilo. Ponudila sam svoj Ford jer je dobar automobil, ekonomičan je, ima nekih sitnih popravaka, ali sveukupno se isplati. Tako smo se dopisivali neko vrijeme, sve u vezi automobila, ne znajući ni kako izgledam ja, ni kako izgleda on. Dakle, nismo znali ništa", ispričala je Eldina Rovčanin Cvetković.

Eldina je krenula iz svog rodnog Prijepolja s jednom jedinom željom - kupiti svoj voljeni automobil.

"Nikad prije nisam bila ovdje, i stvarno se nisam znala snaći. Tada sam primijetila njega kako stoji na ulici, čekajući me. Kada sam ga ugledala, auto mi se jednostavno ugasio, sve u meni je stalo. Prva pomisao koja mi je prošla kroz glavu bila je: 'Bravo, sada će pomisliti da ne znam voziti, sigurno mi neće prodati BMW.' To je bila jedina misao u tom trenutku. No, tijekom cijelog vremena, gledala sam ga izbliza. Ušla sam u dvorište, a planirala sam otprilike oko 12 sati krenuti natrag za Prijepolje", ispričala je Eldina.

O automobilima više nisu raspravljali!

Razgovarali su o svojim životima, i kako oboje tvrde, automobili su postali nebitni: "On je ispitivao mene, ja sam ispitivala njega, ali uglavnom smo samo provozali moj automobil, provozali njegov. Oboje smo bili zadovoljni, pa smo odlučili popiti kavu...", izjavila je.

Kroz smijeh, Željko je stidljivo potvrdio da je njihov prvi susret zapravo bio ljubav na prvi pogled, a on sam kaže da je bio jednostavno zatečen.

"Sve je ona već ispričala, mislim, ja sam išao do puta da je pričekam, njoj se auto gasio, ja sam gledao na drugu stranu... Definitivno ljubav na prvi pogled", potvrdio je njen suprug.

Nakon prvog susreta oboje su osjetili da je ljubav između njih stvorila neraskidivu vezu. Eldina se preselila u Kraljevo, gdje su se vjenčali, a vrhunac njihove ljubavi je dolazak djeteta koje s nestrpljenjem očekuju. U isto vrijeme, ljubavni BMW otišao je dalje, ponovno u ruke svog prethodnog vlasnika.

