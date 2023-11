Biti izbirljiv u jelu nije lako, može vas u najmanju ruku ograničavati. Prehrambene navike jedne žene utjecale su na njen odnos s hranom, ali i sa svekrvom, piše Newsweek.

POGLEDAJTE VIDEO: U banci hrane sve što dobiju brzo podijele. Po svoj paket pomoći dolazi i umirovljenica: 'Inače ne bih preživjela'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U viralnoj objavi na Redditu koju je podijelila, jedna svekrva je objasnila da se drži podalje od supruge svog sina s kojom je on dvije godine u braku. Nedavno je priredila večeru i pozvala sve osim snahe.

"Ona je užasno izbirljiva u jelu, ne znam zašto, ali uistinu me nije briga, no prava je muka biti s njom u restoranu", napisala je svekrva, a zatim je objasnila što se događa kada obitelj jede vani.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Muči konobare kako bi ona pojela nešto što voli, a ako nešto nije u redu, ona će se zanovijetati zbog toga ili se duriti u kutu."

Budući da njena snaha nema nikakve alergije, ženi je teško shvatiti zašto izbjegava raznovrsnu hranu. "Ono zbog čega mi se stvarno nije svidjela je to što se žalila na hranu na sprovodu, imali su sendviče, ali je više puta pričala o tome kako su bili odvratni", otkrila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock "Bila je bijesna. Pitala je zašto je nisam pozvala. Rekla sam joj da je to zbog toga što me sramota na večerama i da je neću zvati na objede. Nazvala me kretenušom i poklopila", napisala je svekrva.

'Ona je bez poštovanja i djetinjasta'

Svekrva je ranije ovog tjedna pripremila obiteljsku večeru, a nakon što se njena druga snaha pohvalila o tome na društvenim mrežama, supruga drugog sina koju nije pozvala ju je nazvala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bila je bijesna. Pitala je zašto je nisam pozvala. Rekla sam joj da je to zbog toga što me sramota na večerama i da je neću zvati na objede. Nazvala me kretenušom i poklopila", napisala je svekrva od koje sin sada traži da se ispriča njegovoj supruzi, no ona to oklijeva učini.

Nije jasno zašto žena odbija jesti određena jela. Neki korisnici Reddita sugerirali su da ona možda ima poremećaj prehrane, a mnoge je razbjesnila njena reakcija na sendvič na sprovodu.

"Otvoreno se žalila na sendvič na sprovodu? To je sve što joj trebate spočitati i svom sinu i bilo kome drugome tko vas kritizira. Sve dok se ne počne ponašati kao pristojno ljudsko biće, nemojte je pozivati na večere", napisao je jedan od reditora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne radi se o tome da je izbirljiva. Ovdje se radi o njenom ponašanju: ona je bez poštovanja, djetinjasta, nemoguće joj je ugoditi i čini da svi ostali pate zbog toga. Upoznao sam osnovnoškolce s boljim manirima", dodao je drugi.