Jackpot joj je uništio život: 'Trebao je biti blagoslov, a postao prokletstvo'

Jedna se žena na Redditu požalila kako joj se život pretvorio u noćnu moru kada je na lutriji osvojila 534.750 eura, piše Daily Star.

Rekla je da je novac uništio svaku smislenu vezu u njenom životu te da ju je ostavio samu sa svojim bogatstvom. Ona je isprava mislila da će joj dobitak na lutriji pretvoriti život u bajku, no bila je u krivu.

Žena je otkrila da je impulzivno kupila srećku i potpuno je zanemarila sve dok nije naišla na izvlačenje broja na TV-u. Nakon što je provjerila svoj listić, shvatila je da je osvojila jackpot od 534.750 eura. Kad je novac sjeo na njen račun, njeni roditelji, sestra i dečko su se okrenuli protiv nje.

"Nikada nisam mislila da će dobitak na lutriji biti nešto drugo osim 'ostvarenje' sna. Ali evo me, s više novca nego što sam ikad zamišljala, i čini mi se kao da mi se život raspada", napisala je na Redditu.

"kad sam osvojila jack pot bila sam u šoku i nazvala sam svog dečka, Jamesa, i on je dojurio, jednako ekstatičan. Oboje smo bili oduševljeni i sanjali smo o tome što možemo učiniti s novcem, ali san se brzo pretvorio u noćnu moru", kazala je žena.

Otkrila je da je James počeo praviti planove za novac bez njenog sudjelovanja. "Želio je dati otkaz na poslu, kupiti luksuzni auto i uložiti u 'rizične' pothvate. Kad sam mu predložila da idemo polako i možda razgovaramo s financijskim savjetnikom, to mu se nikako nije svidjelo."

Foto: Shutterstock

'Dobitak na lutriji se pretvorio u prokletstvo'

"Optužio me da mu ne vjerujem i rekao je da pokušavam sve kontrolirati. Tada se uključila moja obitelj. Moji roditelji, s kojima sam oduvijek bila u zategnutim odnosima, iznenada su se htjeli ponovno zbližiti. Počeli su pričati o svojim financijskim problemima i kako bi im dobro došla pomoć."

"Moja sestra, koja je oduvijek bila ljubomorna na mene, izravno je tražila dio novca, govoreći da je to zaslužila za sva vremena kada me je 'uzdržavala'. Činilo mi se kao da me svi drugačije gledaju, kao da sam im sada samo banka", napisala je nesretna žena.

"Moja me sestra nazvala pohlepnom i optužila me da sam napustila svoju obitelj. Osjećala sam se zarobljeno i nesposobna usrećiti ikoga. James i ja smo shvatili da se naš ljubavni život pokvario. Odlučili smo prekinuti."

"Sama sam sa svojim bogatstvom, ali nikad se nisam osjećala siromašnije. Moja obitelj jedva razgovara sa mnom, a izgubila sam nekoga s kim sam mislila da ću provesti život. Unajmila sam financijskog savjetnika i terapeuta koji će mi pomoći snaći se u ovoj novoj stvarnosti, ali emocionalni je danak golem."

"Dobitak na lutriji trebao je biti blagoslov, ali se pretvorio u prokletstvo. Voljela bih da se mogu vratiti na način na koji su stvari bile prije, kada je život bio jednostavniji, a veze iskrene", završila je svoju ispovijest žena.

