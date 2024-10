Ena dva mjeseca nije upalila društvene mreže, za Net.hr: 'Osjetila sam ove promjene'

Psihologinja i spoken word pjesnikinja Ena Rajić, svojim kreativnim izražavanjem nastoji osvijestiti i rješavati izazove s kojima se suočava današnje društvo. Kroz satirične skečeve i nastupe, Ena potiče promišljanje o važnim temama te istovremeno ruši granice između umjetnosti i psihologije.

U svijetu preplavljenom digitalnim sadržajem, mnogima je potrebno napraviti digitalni detoks kako bi obnovili mentalno zdravlje i pronašli unutarnji mir. Nažalost, mnogi to ne prakticiraju, a u hrvatskom društvu često se s nevjericom gleda na one koji se odluče isključiti iz online svijeta.

Ena nam je otkrila kako su izgledala njezina dva mjeseca digitalne detoksikacije, je li osjećala žudnju za povratkom na društvene mreže, kako je organizirala svoje vrijeme te je li primijetila razliku u svom raspoloženju i ponašanju.

NET.HR: Zašto ste se odlučili na digitalnu detoksikaciju i koliko je trajala?

RAJIĆ: Za digitalnu detoksikaciju odlučila sam se pred ljeto ove godine zbog osjećaja preplavljenosti online sadržajima te (samo)nametnutog imperativa za konstantno kreiranje istih, a trajala je oko dva mjeseca.

NET.HR: Kako ste se pripremili za period bez digitalnih uređaja?

RAJIĆ: Nisam se posebno pripremala. Nakon posljednje ljetne izvedbe satirično-poetskog showa "Bez dlake na jeziku" u Zagrebu, donijela sam odluku kako ću drastično smanjiti svoje online prisustvo i vrijeme koje inače provodim na digitalnim uređajima.

NET.HR: Kako su izgledali prvi dani bez pristupa internetu? Jeste li primijetili neku razliku u svom raspoloženju ili ponašanju?

RAJIĆ: U dva mjeseca digitalnog detoksa nisam potpuno prekinula korištenje mobitela i kompjutera već sam ih svjesno svela na minimum. Prvih dana osjećala sam se neobično s obzirom na to da je moj posao posljednjih dvanaest godina usko vezan za društvene mreže. Na njima redovito stvaram sadržaj pri čemu sam fokusirana na videosadržaj koji je, u usporedbi s ostalim formatima sadržaja, nedvojbeno najzahtjevniji.

NET.HR: Kako ste organizirali svoje vrijeme u tih dva mjeseca? Na što ste se fokusirali?

RAJIĆ: Ove godine sam si priuštila najduži godišnji odmor pa sam tako gotovo mjesec dana provela na jednom našem otoku odmarajući, plivajući, čitajući, gledajući filmove, rješavajući križaljke. Ostatak vremena sam se družila s ljudima, izlazila, nastupala na privatnim eventima.

NET.HR: Kako ste se osjećali treći dan detoksikacije? Jeste li osjetili nervozu ili olakšanje?

RAJIĆ: Ne sjećam se točno trećeg dana, no sjećam se da su prvi dani bili obojeni izmiješanim emocijama. Algoritmi su u velikom stupnju unakazili iskustvo korištenja društvenih mreža jer se mijenjaju kako vjetar puše. Za kreativca poput mene to je u jednom trenutku postalo suviše zahtjevno i nezdravo.

Trendovi, plitak i instant-sadržaj pun selfija iz svih mogućih kuteva, kreveljenja i primjesa reality showa nešto su što me nikad nije privlačilo, a društvene

mreže upravo se velikim dijelom oslanjaju na to.

NET.HR: Koje promjene ste primijetili u svom mentalnom stanju i energiji nakon prvog tjedna bez digitalnih distrakcija?

RAJIĆ: S odmakom vremena generalno sam se počela osjećati energičnije i svježije uz manje emocionalnih oscilacija, a uvidjela sam i koliko mi se slobodnog vremena oslobodilo. Pomoglo mi je i to što me partner podržao u odluci pa smo zajedno odmarali mozak od mreža.

NET.HR: Kako su izgledali posljednji dani detoksikacije? Jeste li osjećali žudnju za povratkom na društvene mreže ili ste uživali u tom iskustvu?

RAJIĆ: Osjećala sam se uzbuđeno, odmorno, napunjenih baterija, spremna za nove radne pobjede, puna inspiracije i želje da snimam nove videofilmove i izvodim nove pjesme za svoju publiku. U studenom igram posljednju ovogodišnju zagrebačku izvedbu satirično-poetskog showa "Bez dlake na jeziku" u pratnji pijanista, a jedna od tema su i društvene mreže. Dođite i poslušajte, dobro došli su svi ljubitelji psihologije, satire i spoken word poezije!

NET.HR: Što ste najviše naučili o sebi tijekom tog procesa? Je li Vam digitalna detoksikacija pomogla u osobnom razvoju?

RAJIĆ: Bilo mi je otrežnjavajuće uvidjeti u kojem sam stupnju razvila ovisnička ponašanja o internetu, kako me nekoliko dana prožimao osjećaj da propuštam nešto važno, ali i krivnja jer sam se "drznula" uzeti pauzu. Odmor je podjednako važan kao i rad. Osvijestiti autopilot na kojemu radimo i negativne posljedice hustle kulture digitalnog doba u kojemu živimo prvi je korak ka promjeni.

NET.HR: Smatrate li da digitalna detoksikacija može dugoročno utjecati na mentalno zdravlje i kako?

RAJIĆ: Dok su neki pojedinci više, a neki manje osjetljivi na utjecaj društvenih mreža na mentalno zdravlje, vjerujem kako disciplinirano ograničavanje vremena provedenog na internetu dugoročno povoljno djeluje na našu psihu. Kad se u zdravoj mjeri služimo tehnologijom, prisutniji smo u sad i ovdje, socijaliziramo se više, bolje spavamo, manje se uspoređujemo s drugima, manje smo anksiozni, općenito zadovoljniji. Problem nastaje kad više nemamo osjećaj da smo mi u kontroli nego kad tehnologija kontrolira naše kognicije, emocionalna stanja i ponašanje.

NET.HR: Je li Vam ova pauza pomogla u razvijanju boljih odnosa s ljudima izvan digitalnog svijeta?

RAJIĆ: Za one koji su mi važni trudim se pronaći vrijeme bez obzira kreirala sadržaj na društvenim mrežama ili ne. Nasreću, priroda posla kojim se bavim to mi olakšava. No, da sam kroz digitalni detoks stvorila više slobodnog vremena i za njih - zacijelo jesam.

NET.HR: Preporučujete li digitalnu detoksikaciju i drugima? Kome bi najviše koristila?

RAJIĆ: Svakako. Prvotno bih je preporučila digitalnim kreatorima sadržaja jer oni nisu samo konzumenti već i aktivni, vrijedni pojedinci koji svojim kreativnim vještinama nastoje pružiti vrijednost online svijetu. Potom bih je preporučila i svima koji imaju stalnu potrebu osvježavati svoje profile na društvenim mrežama, koji svoj život smatraju nedovoljno atraktivnim u odnosu na influencerske živote, koji se osjećaju nervozno ako se pojam koji pretražuju ne učita istog trenutka, koji poživčane čim im signal malo kašljuca. Našlo bi nas se!

NET.HR: Hoćete li i u budućnosti raditi slične digitalne pauze i ako da, koliko često?

RAJIĆ: Ovo nije prvi put da radim digitalnu pauzu, a ponukana pozitivnim iskustvima to ću činiti i ubuduće.

