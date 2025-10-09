Dječak (13) završio u bolnici s teškom dijagnozom: Uzrok? Kućni ljubimac

Trinaestogodišnji dječak hitno je prevezen u bolnicu gdje mu je dijagnosticirana rijetka bolest pluća, izravno uzrokovana njegovom papigama koje je držao kao kućne ljubimce.

Kako prenosi britanski Mirror, nakon nekoliko mjeseci borbe s teškim respiratornim problemima, dječaku iz Škotske je dijagnosticiran hipersenzitivni pneumonitis, upala pluća uzrokovana imunološkom reakcijom na njegove papige.

Foto: Shutterstock

San o biologiji pretvorio se u noćnu moru

Kenny Kajan iz Edinburgha, odmalena je sanjao o tome da postane uzgajivač i biolog. Odrastao je okružen s četiri tropske ptice koje su bile dio obitelji, a ljubav prema njima naslijedio je od majke Ivete. Međutim, ono što je započelo kao ispunjenje sna, pretvorilo se u borbu za život.

Danas, Kenny ne smije biti ni blizu ptica u javnosti, a čak mu je i spavanje na pernatom jastuku strogo zabranjeno. Njegova velika ljubav prema životinjama dovela je do ozbiljnih zdravstvenih problema. Sve je počelo sa simptomima sličnim gripi, uključujući uporan kašalj i visoku temperaturu.

Mjeseci neizvjesnosti i pogrešne dijagnoze

Problemi su eskalirali u ožujku, kada je Kenny ostao "bez daha". Njegova majka Iveta ispričala je kako su uslijedili mjeseci posjeta liječniku opće prakse. Isprva se sumnjalo na astmu pa mu je propisan inhalator, no Kennyju je bilo sve gore i gore.

"Oko svibnja, moj suprug i Kenny otišli su na otok Skye i Kenny je bio još zadihaniji. Suprug je rekao da nešto nije u redu", prisjeća se Iveta.

Otkrivena rijetka upala pluća

Prilikom jednog posjeta bolnici, liječnici su, nakon što je snimka pluća bila uredna, pomislili da se radi o napadaju panike. Međutim, stanje se dramatično pogoršalo kada je Kenny počeo "disati poput psa". U kolovozu, prilikom ponovnog prijema u bolnicu, liječnik je shvatio da dječak jedva diše i odmah je smješten na odjel te priključen na kisik.

Nakon niza pretraga, uključujući rendgen, CT i detaljnu analizu krvi te konzultacija s bolnicom u Londonu, konačno je postavljena dijagnoza: hipersenzitivni pneumonitis, rijetka upala pluća.

Ovo stanje obično se javlja kod starijih osoba koje su godinama radile s pticama ili u laboratorijima s određenim kemikalijama. U Kennyjevom slučaju, bolest je uzrokovana životom s njegovim papigama – tigricom, dvjema nimfama i afričkim sivim papagajem – s kojima je živio od svoje devete godine.

"Liječnici su objasnili da se ne radi o klasičnoj alergiji, već o reakciji njegovog imunosnog sustava na proteine iz ptičjeg perja i izmeta", pojasnila je Iveta.

Foto: Shutterstock

Težak oproštaj od papige i novi početak

Za obitelj je uslijedio šok. "Liječnici su bili jasni – papige više ne smiju biti u kući. To je bio jako težak trenutak za sve nas. Morali smo ih pokloniti", rekla je Iveta. Posebno je teško pao oproštaj od nimfe Pikachua, prve papige koju je Kenny dobio prije četiri godine i naučio je govoriti.

Kenny je liječen steroidima, a povratak kući bio mu je dopušten tek nakon što je cijela kuća temeljito očišćena od svih tragova perja i prašine.

Kako bi osigurala da Kenny ima potpuno sigurno i zdravo okruženje u kojem može slobodno disati, obitelj je pokrenula GoFundMe kampanju za prikupljanje sredstava za potpunu sanaciju doma i nabavu specijaliziranih pročišćivača zraka.

