The Sunovoj kolumnistici Deidre Sanders javila se žena (45) koja ima trajni poremećaj genitalne uzbuđenosti (PGAD), koji se još i naziva sindromom trajnog seksualnog uzbuđenja (PSAS).

"Imam PGAD, a moj partner stalno želi seks. Jednostavno se ne mogu nositi s tim. Osjećaj stalnog uzbuđenja je mučan. Mnogi će pretpostaviti da je takav osjećaj dar, ali to je bolno i nema lijeka. Taj poriv u meni nekontrolirano bijesni. Iako moj partner, koji ima 52 godine, zna kako se osjećam, ne prihvaća činjenicu da me seks ne zanima. Hvata me za grudi i gura me uza zid kada god stigne", napisala je nesretna žena.

Ona je istaknula da je seksualno uzbuđena 24 sata dnevno, no unatoč tome, seks joj nije zabavan.

'Jako je bolno'

"Borim se da dođem do orgazma, a ako ga i doživim, jako je bolno. Volim svog partnera, ali ne mogu ga čak ni zagrliti jer on to doživljava kao predigru. Kaže da ga boli jer me silno želi, ali ima problema s održavanjem erekcije, pa onda pomislim: 'Zašto uopće jedno drugo trpimo?'", kazala je žena.

Deidre joj je odgovorila:

"Ako on uporno pokušava imati seksualni odnos iako vam to uzrokuje bol, onda se bojim da on nije pravi partner za vas. Najviše me zabrinjava to što vas uporno pipka i navaljuje na vas jer je to uvredljivo ponašanje.

Imati PGAD je jako teško, pa stoga pričajte s nekom osobom od povjerenja, možda prijateljicom i terapeutom ili razmislite o tome da se pridružite nekoj grupi za podršku.

Također, isprobajte TENS uređaj za ublažavanje boli na donjem dijelu leđa kako biste ublažili simptome.