"Da nije mene odabrao kao svoju 'drugu ženu', bila bi to neka druga djevojka. Imala sam tada 20-ak godina. Preselila sam se u London iz mirnog gradića na sjeveru. Bila sam mlada, sama i željna uzbuđenja. Uživala sam u živopisnim koktel barovima u Oxfordu i Sohou. Veliki grad nudio mi je drugačiji stil života koji je bio milijun svjetlosnih godina udaljen od mjesta odakle sam došla", prisjetila se.

Kaže da se dolaskom u London osjećala kao da je došla kući.

"Osjećala sam se tako cool, spremno za život pun razvrata i nestašluka u svojim uskim trapericama, svjetlucavim majicama i lažnoj preplanulosti. Tada sam živjela u petoj brzini", nastavila je.

"Jedne večeri u baru mi joj prišao elegantno odjeven 40-godišnji muškarac u dugom, skupocjenom kaputu i sjajnim cipelama. Nije bio moj uobičajeni grublji tip, kakvi su mi se sviđali. Imao je svoju firmu, a dolazio je iz obitelji koja je posjedovala brodarsku kompaniju. Osjećala sam se polaskanom njegovom pažnjom pa sam se pravila da ne vidim vjenčani prsten", ispričala je.

Rekao joj je da živi sa suprugom i malom kćeri u stanu blizu Camdena, no da ih nema te noći. Otišli su u njegov stan i vodili ljubav u bračnom krevetu.

"Zaveo me uglađenim izgledom i velikodušnošću. Obasipao me poklonima i vodio u skupe hotele. Seks je bio zabavan i strastven, a iako je malo toga otkrio o svom braku, rekao je da mu je obiteljski život postao dosadan. Ispričao mi je kako je izgubio pažnju supruge kad su dobili dijete", rekla je.

Nalazili su se dva puta tjedno

"Živjela sam u tom trenutku i nisam nijednom pomislila na njegovu ženu i dijete. Oni su bili njegov problem, ne moj. Predobro sam se zabavljala da bih marila za to. Što se tiče kršenja 'djevojačkog kodeksa', moram napomenuti da je on došao meni, pa je u mojim očima to poštena igra", pojasnila je.

Na kraju, to je bila afera i ništa više od toga. On nije planirao ostaviti ženu, a ona nije željela vječno biti "druga žena". Nakon tri mjeseca prestali su se viđati. "Nije planirao ostaviti ženu pa sam raskinula s njim. Ni dandanas ne osjećam grižu savjesti zbog svega toga", rekla je, a prenosi The Sun.