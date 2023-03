Liječnica koji je navodno nadgledala rođenje dvoje djece Vladimira Putina s njegovom ljubavnicom gimnastičarkom preminula je nakon što je otkrila postojanje djece.

Dr. Natalia (Nataša) Thiebaud Kondratieva, 63, umrla je u Švicarskoj 24. veljače - na prvu godišnjicu ruske invazije na Ukrajinu. Njezina smrt dogodila se samo nekoliko dana prije nego što je imenovana u istrazi protiv Putina i njegove ljubavnice Aline Kabajeve koja je otkrila njihovo nevjerojatno bogatstvo i luksuzan način života.

Ruski istraživački list Proekt prvi je put identificirao dr. Kondratievu kao liječnicu koja je bila s Kabajevom na rođenju najmanje dvoje Putinove djece.

Poznato je da je ruski vođa oprezan u vezi sa svojim privatnim životom - no pretpostavlja se da ima brojne ljubavnice i djecu.

Izgleda da je dr. Kondratieva bila tada neimenovana medicinarka koja je otkrila postojanje dvoje djece prošle godine u švicarskom listu Sonntagszeitung. Uzrok njezine smrti nije objavljen - a kremirana je dan nakon smrti. Poznato je da je bila pod nadzorom specijalista za rak.

Tek zadnja u nizu smrti u Putinovom krugu

Međutim, ona je tek jedna u nizu osoba u Putinovom bliskom okruženju koja je iznenada umrla. Njena smrt dolazi nakon što je Putinov bivši liječnik umro prije nekoliko dana, a više od desetak prijatelja i rivala umrlo je od početka rata. Prošli tjedan bivši špijunski naftni tajkun i bivši gradonačelnik iz Putinove stranke pronađeni su mrtvi u razmaku od nekoliko sati.

Dana 15. veljače, ruska dužnosnica obrane Marina Jankina pala je u smrt s prozora višekatnice. Rečeno je da je 58-godišnjakinja ostavila dokumente na balkonu prije nego što je pala 50-ak metara u smrt. A u prosincu 2022., bogati Putinov kritičar pronađen je mrtav nakon sumnjivog pada tijekom svog rođendanskog putovanja u Indiju.

'Putin je jedini tata cijele Rusije'

Putin Rusiji nije otkrio postojanje djece s Kabajevom. Ali podrazumijeva se da ona u biti živi kao "prva dama" Rusije - uživajući u luksuznom životu zahvaljujući Putinovom izuzetnom privatnom bogatstvu, koje bi ga moglo učiniti najbogatijim čovjekom na svijetu.

Na društvenim mrežama 2020. dr. Kondratieva objavila je poruku u kojoj se činilo da aludira na to da poznaje Putina. "On je jedan i jedini tata za cijelu majku Rusiju!!!!", napisala je. “Hvala ti što me nisi zaboravio.”

Slika na Crvenom trgu 9. svibnja 2019. prikazuje Thiebaud s još dvije švicarske liječnice koje su doletjele pomoći pri rođenju jednog djeteta Kabaeve otprilike u to vrijeme. Druge dvije žene imenovane su kao neonatologinja Petra Caterina Maria Donati-Genet i medicinska sestra Stella Ghizelu. Sve su iz klinike Sant'Anna u Luganu, gdje je Kabaeva navodno imala još jedno dijete, 2015.

Dobila počasno mjesto na paradi

U izvješću Proekt - ili Project - stoji: “Kako su švicarske liječnice, koje su došle u Moskvu na nekoliko dana, završile na VIP tribini zatvorenoj za sve strance? Odgovor na ovo pitanje je prilično jednostavan. Ove Švicarke imale su važne i tajne zasluge pred ruskim vodstvom. Bile su Kabaevine osobne babice i liječnici koji su pomagali pri porođaju njezine djece. Thiebaud i drugo osoblje klinike Sant'Anna pomogli su Kabaevoj da se porodi u Luganu 2015..”

Iako je ranije objavljeno da je Kabaeva bila pod skrbi osoblja klinike Sant'Anna, opstetričar nije imenovan.

Povezana i s bivšim predsjednikom Švicarske

Nije jasno je li prije smrti znala da će biti imenovana u istrazi. U obavijesti o smrti koju je objavio njezin partner Giorgio Grandini nije navedena njezina uloga u rađanju Putinove djece.

Jedna od medicinarki koja je dobila zahvalu u obavijesti o smrti bila je Paola Rodoni Cassis, supruga švicarskog ministra vanjskih poslova. On je donedavno bio predsjednik Švicarske konfederacije. Thiebaud je dugo živjela u Švicarskoj. Njezina smrt dolazi usred sve većeg pritiska na Putina zbog njegovih ratnih neuspjeha u Ukrajini.