Ruski predsjednik Vladimir Putin i njegova navodna ljubavnica, bivša gimnastičarka i zlatna olimpijka Alina Kabajeva žive kao car i carica sa svojom djecom, skriveni od pogleda običnih Rusa, tvrdi se u izvješću neovisnog ruskog medija Proekt.

Daily Mail prenosi spomenuto izvješće u kojem se otkriva da Putin i Kabaeva žive u šumskoj palači u Valdaju u Novgorodskoj oblasti, gdje Kabaeva ima luksuznu drvenu vilu na obali jednog od tamošnjih jezera. Budući da su njihova djeca malodobna, Proekt nije otkrio podatke o vjerojatnim nasljednicima ruskog predsjednika, uključujući to koliko ih ima i kojeg su spola. Otprije se govori da 70-godišnji Putin i 39-godišnja Kabaeva imaju nekoliko djece, ali nikada nije otkriveno koliko je brojno njihovo potomstvo, a ni despot i bivša olimpijka ne priznaju da su par.

'Kraljevska' rezidencija u Valdaiju

Tijekom ove istrage novinari Proekta utvrdili su mnoge činjenice o vezi između ruskog predsjednika i njegove ljubavnice, a sve kao da su prepisane iz srednjovjekovnih povijesnih knjiga, piše Daily Mail. Bogatstvo i imovinsko carstvo koje su navodno stekli Putin i njegova ljubavnica nikad nije javno objavljeno, ali se vjeruje da je golemo. Njihova glavni dom je rezidencija Valdai okružena VIP naseljem koje čuva elitna zaštitarska služba FSO, stoji u izvješću Proekta. Nove fotografije po prvi put prikazuju unutrašnjost Putinovog skrovišta.

Kako piše Proekt, 'kraljevska rezidencija' u Valdaiju počela se graditi gotovo odmah nakon što je Putin došao na vlast početkom 2000-ih. Zahtijevao je da bude uređena po uzoru na Sankt Peterburg, što znači raskošna poput rezidencija ruskih careva.

"Putin se 2013. službeno razveo od [bivše prve dame] Ljudmile, ali nikada nije prestao voljeti Valdaj. Ovdje je isprva, očito u istu 'zlatnu' kuću doveo svoju novu ljubavnicu [Kabaevu]. Kasnije je izgradio novu drvenu vilu za Kabaevu i njezinu djecu. Ta kuća nalazi se oko 800 metara od 'zlatne' kuće, a njena izgradnja započela je 2020. godine. U blizini kuće Aline Kabaeve 2021. je izgrađeno pristanište za čamce. Od njega se može brodom preko malog kanala do ogromnog, klasičnog dvorskog parka koji se nalazi na parceli od 28 hektara. Ta su zemljišta nekada bila rasadnik gdje su uzgajane sadnice četinjača za obnovu nacionalnog parka. Na otprilike istoj udaljenosti od Putinove i Kabaeve kuće nalazi se golemi spa kompleks sa solarijem, kriokomorom, 25-metarskim bazenom, hamamom, saunom, blatnom sobom, masažnim kupkama, kozmetičkim i stomatološkim prostorima", navodi se u izvješću Proekta.

Tajne željezničke postaje za Putinov privatni vlak

Navodno su djeca stalno prisutna u rezidenciji.

"U ljeto 2020. i 2021. na mjestu nekadašnjih heliodroma postavljena je mala karting staza. A tik uz rezidenciju, duboko u šumi, između 2016. i 2020. podignuto je veliko dječje igralište u žuto-plavoj boji. Putin koristi svoj privatni oklopni vlak za putovanje do svoga skrovišta na obali jezera. Iz tog je razloga u blizini rezidencije izgrađena i strogo čuvana željeznička stanica", navodi se također u izvješću Proekta.

Satelitske snimke navodno prikazuju posjede i obližnju stanicu, a slične privatne željezničke postaje za Putina izgrađene su i pored njegovih rezidencija u Sočiju i Novo-Ogarjovu u blizini Moskve.

Sustav protuzračne obrane Pancir-1S instaliran je u obližnjem selu Jaščerovo nakon što je pokrenuta invazija na Ukrajinu. U izvješću stoji i da Kabajeva ima pratnju tzv. 'čeparona' koji brinu za svaku njezinu potrebu, a od kojih su neki njezini rođaci koji zarađuju ogromne svote u tvrtkama u vlasništvu Putinovih prijatelja i oligarha.

Novac stiže preko 'neupadljive tvrtke s Cipra'

U izvješću piše i da su Putinovi vazali osigurali kraljevski život Alini Kabaevoj i njezinoj djeci, dok tajne službe brinu da sve informacije o njima ostanu skrivene od javnosti. Također se navodi da je Putin koji mrzi Zapad, ali jako voli novac, koristio 'neupadljiva ciparska tvrtka' kao ključni element u višefaznoj shemi svoga bogaćenja.

"Vrlo brzo bi kroz tvrtku počeli teći milijuni dolara, a njezin bi vlasnik stoga morao postati bogat i poznat biznismen. Ipak, on to zapravo ne bi postao. Činjenica je da je on figura koja koristi svoje ime kako bi prikrila pravog vlasnika tih milijuna: Putina", pojašnjava se u izvješću.

Među dostignućima koja je postigla ta tvrtka bila je Putinova palača na litici u Gelendžiku na Crnom moru, vrijedna milijardu funti. A među nekretninama u vlasništvu Kabajeve nalazi se i penthouse u stambenom kompleksu Kraljevski park u Sočiju. Taj je penthouse postao 'najsjajniji dijamant' u ogrlici njezinih nekretnina — 2600 četvornih metara s bazenom, kinom, terasom i vlastitim heliodromom na krovu. Taj penthouse smatra se 'najvećim stanom u Rusiji'.

Kabajeva je vlasnica 'najvećeg stana u Rusiji'

"Kraljevski razmjeri kupnje kao i kraljevski naziv stambenog kompleksa nagovještavaju poseban status osobe koja je trebala živjeti u ovom luksuzu. Status ove osobe je doista poseban. Ona je neokrunjena kraljica Rusije, tajna konkubina predsjednika Putina i navodna majka njegove djece", piše Proekt.

Isti medij navodi da je, nastojeći dokazati da Putin i kabajeva imaju djecu, istraživanjem došao do podataka da je švicarski tim liječnika, koji je pomogao pri rođenju jednog od njihove djece, posjetio Moskvu 2019. godine. Trio liječnika viđen je na paradi 9. svibnja 2019. na Crvenom trgu. Svi oni su, navodno, radili u elitnoj bolnici St. Anne u Luganu, gdje se pretpostavlja da je Kabajeva rodila 2015. godine.

"Kako su švicarski liječnici, koji su došli u Moskvu na nekoliko dana, završili na VIP tribini inače zatvorenoj za sve strane uzvanike. Odgovor na ovo pitanje je prilično jednostavan. Ti su Švicarci imali važnije i tajnije zasluge od ostalih. Pomogli su pri rađanju djece Putina i Kabajeve", piše Proekt u svome izvješću.