Baka Nazifa iz Bosne imala je težak život, ali oduvijek je utjehu pronalazila u radu. Živi sama na planini u mjestu gdje se i rodila te sada u svojim sedamdesetima održava vrt i brine se o životinjama. Ona ne dobiva mirovinu, ali kaže da joj dobri ljudi pomažu. I ništa joj nije bilo teško, ali i sada žali što se nije udala za onog kojeg je voljela, piše Kurir.

POGLEDAJTE VIDEO: Leny i Bernandina žive u Hrvatskoj: 'Sretne smo'. Direkt otkriva kako je Hrvatska postala obećana zemlja za Filipince

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne smijem ni reći koliko sam se puta udavala - tri puta. S jednim sam dobila dvojicu sinova i tako. Ostavila sam ga, bio je jako zao, pio je… Došla sam na svoju zemlju, on je na svojoj", otkrila je Nazifa koja ulazi u sedamdesete godine i uopće ne ide kod liječnika.

"Tako sam odlučila. Pijem neke čajeve, imam probleme s bubrezima… Nisam išla kod liječnika odavno, tako sam odlučila. Dokle živim, živim. Bar da imam sretan i lijep život, ovako mi je svejedno. Ono što imam, imam, za onim što nemam - patim. Sve što sam poželjela, nije mi se ostvarilo".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najviše je boli što sinove ne viđa redovito. "Ne dolaze mi često, preko ljudi saznam o njima. Imam i troje unučadi. Ne znam zašto ne dolaze, možda sam to i zaslužila. Moja majka je imala sedmero djece, otac nam je mlad umro. Sve nas je odgojila, izgleda da nisam na nju, otkud znam?!", kazala je Nazifa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bez prave ljubavi nema sretnog braka i života

Ona ima četiri koze i žao joj je što više ne može brinuti o mnogim životinjama. "Ma ja sam sve radila, imala sam preko 40 koza, obrađivala zemlju, sada ne mogu. Borila sam se i s vukovima da ih sačuvam. Znala sam se i potući s muškarcima. Sada živim potpuno sama. Ponekad mi dođe susjeda i posjećuju me brat i sestra. Pomažu mi koliko mogu", rekla je Nazifa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kad bi mogla vratiti vrijeme, puno bi toga promijenila.

"Eh, sada je kasno. Često pomislim da sam neke stvari mogla drugačije napraviti. Nisam se udala za onog kojeg sam voljela, za njim i danas žalim. Kažu da sam bila lijepa i sposobna djevojka, ali, eto, nama se nije dalo i to zbog moje lude glave, sama sam sebi kriva. Njegova majka me molila da dođem, nije mogao ni jesti, ni spavati zbog mene", ispričala je Nazifa.

I sad, poslije dosta godina, shvatila je da bez prave ljubavi nema sretnog braka i života.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ako nema prave ljubavi između dvoje ljudi, sve je uzalud. Danas se često čuje da ostaju u braku zbog djece, to je velika greška. I svojoj snahi sam to rekla, kada mi je izgledalo da ne voli mog sina dovoljno. Čim jedno voli, a jedno ne, ne valja to", istaknula je Nazifa.