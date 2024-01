Udovica iz Colorada kaže da joj je ples oko šipke uvijek bio na listi želja, ali nije si ispunila tu želju sve do početka pandemije. "Samački život s dvije mačke tijekom pandemije je bio teško i usamljeno iskustvo", rekla je.

Ples oko šipke joj je bio san

U lokalnim novinama je pronašla članak o lokalnoj plesačici, koja je inače i kćerka njezinog pokojnog supruga. "Kada sam pročitala taj članak, bila sam izvan sebe od uzbuđenja. Vratilo mi je sjećanje na moj davni san - ples na šipci, koji je godinama bio na mojoj listi želja, ali je nekako gurnut u drugi plan. Prvo sam pomislila mogu li ja to uopće napraviti."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

75-godišnjakinja ima problem s reumatoidnim artritisom i osteoporozom.

Foto: Instagram Foto: Instagram

Ples oko šipke joj pomaže fizički - u smislu transformacije, ali i u psihičkom smislu, s obzirom na to da je već 36 godina trijezna. Ipak, uz sve to, nema podršku ljudi, najviše zbog svojih godina, a događalo joj se i da ju ismijavaju ljudi njezinog godišta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Doživjela sam da je dio obitelji prestao kontaktirati sa mnom. Nikada nisam imala djecu, ali imam dvije nećakinje koje me jako podržavaju. Ona koja živi u Kaliforniji, došla je na oba moja nastupa u Los Angelesu, ima dvije kćeri, i njima je super to što ja radim. Imala sam i neke prijatelje koji su se također distancirali iz istog razloga. Moji prijatelji me podržavaju 95 posto, a javnost 99", istaknula je baka, piše The Sun.

Foto: Instagram Foto: Instagram

POGLEDAJTE VIDEO: Naši umirovljenici dnevno mogu potrošiti 8 eura, Nijemci 30

Tekst se nastavlja ispod oglasa