Vanesa Vaughn iz Melbournea u Australiji, koja sada ima 47 godina, rekla je da joj je, kad je bila u 20-ima, jedan od njezinih bivših partnera rekao da je njezina vagina "najgora koju je ikada vidio".

Zbog komentara bivšeg partnera počela se uspoređivati s pornozvijezdama čije su vagine bile "uvučene".

"Mislila sam da nisam normalna. Prvi put sam postala svjesna toga kad sam imala oko 25 ili 26 godina. U to vrijeme sam imala dečka koji je komentirao moju vulvu i nakon što je to spomenuo, postala sam toga svjesnija", objasnila je.

Bivši ju je prisilio da ide na operaciju vagine, a sada joj je teško uživati u seksu zbog snažnih bolova. Zbog komentara bivšeg partnera, ali i prijevare, sada se osjeća nesigurno. "Budući da me bivši varao s drugim ženama, odmah sam se sjetila onoga što mi je taj dečko rekao u mojim 20-ima i pomislila da je to razlog. Njegovo varanje natjeralo me da pomislim da nešto nije u redu sa mnom. Tako sam počela istraživati plastičnu kirurgiju", rekla je Vanesa.

'Osjećala sam miris svoje kože koja gori'

U lipnju 2020. Vaughn se odlučila na vaginalnu operaciju zvanu labioplastika, koja ju je na kraju koštala 3221 euro. Rekla je da je liječnik uzeo oko centimetar više kože nego što je prvotno rekao da hoće. Rekla mu je da samo želi da joj koža bude "podrezana", a ne da "sve nestane".

"Osjećala sam jako trzanje i nisam znala što se događa. Stalno je govorio da mi steže stidne usne. Nije dopustio da koža padne prirodno - odrezao je više nego što je trebao jer ju je rastezao i stezao. Izričito sam rekla da samo želim da se uklone rubovi, ništa više od toga. Dok je koristio laser, osjećala sam miris svoje kože koja gori u sobi i vidjela sam dim", rekla je.

Bol koju je osjećala nakon operacije bila je prava noćna mora. "Jedva sam hodala, osjećala sam se kao da gorim. Otišla sam kući i od jutra do večeri sam hladila vaginu jer je stalno bila vruća. Odlučila sam pričekati tjedan dana da se oporavi, ali sam i dalje imala jake bolove", ispričala je Vanesa.

Rekla je da je oko tri tjedna nakon operacije primijetila da joj je vulva, vanjski dio vagine koji uključuje klitoris i stidne usne, podbuhla i natečena. "Izgledalo je kao da će šavovi popucati. Stopio mi je velike stidne usne u ulaz u vaginu. Nisam mogla vidjeti male usne. Uklonio je meso do kosti", dodala je. Shvatila je da je njezina operacija bila neuspješna. Ne samo da je uklonio njezine male usne, već je uklonio i dio klitorisa, koji je postao jako osjetljiv".

"Htjela sam vjerovati svim srcem da operacija nije pošla po zlu. Nakon toga sam dobivala infekcije mokraćnog sustava svaki drugi mjesec jer nije bilo barijere - nije bilo malih usana koje bi štitile bakterije od ulaska", objasnila je.

Seks je postao izrazito bolan

Kasnije se udala za 26-godišnjeg muškarca, ali još uvijek trpi bol. "Stavljanje tampona je vrlo teško, a seks je i dalje vrlo bolan svaki put", rekla je.

Vanesa je kasnije tužila plastičnog kirurga i dobila šesteroznamenkastu nagodbu, ali to ne mijenja bol koju osjeća zbog činjenice da možda neće moći imati dijete.

"Želim jednog dana imati dijete, ali pomisao na tiskanje djeteta iz vagine je tako zastrašujuća. Ne znam kako bih to sada mogla učiniti", objasnila je.

Vanesa sada želi podići svijest o opasnostima labioplastike i potiče žene da vole sebe takve kakve jesu. Objavljuje informativne videozapise na svom TikToku. "Jako žalim zbog ove operacije. Sa mnom je sve bilo u redu. Stidne usne su samo koža. Nema apsolutno ništa loše u tome da imate višak kože. Komplikacije na koje možete naići kod operacije daleko su veće od toga da imate veće stidne usne. Mislim da bi ovu operaciju trebalo potpuno iskorijeniti. Na kraju dana, to je samo koža", poručila je Vanesa, piše New York Post.

